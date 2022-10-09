Перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики утвержден правительством

Фото: Primeminister.kz

Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года № 713 "О переносе дней отдыха в 2022 году".

Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы, 22 октября 2022 года, на понедельник, 24 октября 2022 года, информирует пресс-служба правительства.

В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.



