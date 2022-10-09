Система Orphus

Перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики утвержден правительством

08.10.2022, 13:56 14671
Перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики утвержден правительством
Фото: Primeminister.kz
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства  "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года № 713 "О переносе дней отдыха в 2022 году".
 
Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы, 22 октября 2022 года, на понедельник, 24 октября 2022 года, информирует пресс-служба правительства.
 
В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.
 
Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Cколько дней отдыха ожидает казахстанцев в октябре.
 

новости по теме

На казахстанско-кыргызской границе образовалась пробка из большегрузов

09.10.2022, 09:53 701
БИШКЕК. 9 ОКТЯБРЯ - 8 октября на пункте пропуска "Карасу" образовалась пробка из грузовиков в 8 км, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам очевидцев, за 5,5 часа очередь не продвинулась ни на метр. Почему возникла задержка, никто не знает, сообщает 24.kg.
 
В Пограничной службе КР заявили, что с кыргызской стороны все пункты пропуска работают в штатном режиме.
 
 
Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Казыгурт" на границе Казахстана и Узбекистана приостановит работу с 6 до 7 октября.
 

Разрушенные пол и конструкции в школе Жанаозена: в акимате заверяют в безопасности здания

08.10.2022, 13:15 15611
Жанаозен. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространяется видео подвала школы, где разрушен пол и бетонные конструкции. В акимате Жанаозена заверили, что состояние школы находится в удовлетворительном состоянии, жизни работников и учащихся опасность не угрожает.
 
В Сети появилось видео, где запечатлено плачевное состояние подвального помещения школы № 21, расположенной в Жанаозене. На кадрах видно, как от потолка отходят бетонные опоры, а пол провалился.
 
В городском акимате Жанаозена отреагировали на ролик и сообщили, что школа сильно пострадала в результате ливневых дождей.
 

Школа на 1200 мест, расположенная в селе Кендерли, сдана в эксплуатацию в 2011 году. В 2022 году в подвале школы, где в результате ливневых дождей произошло подтопление, были проведены неотложные работы по его устранению. В настоящее время в подвале школы проводятся строительно-технические исследования, по результатам которого будут приняты меры. В связи с тем, что опорные конструктивные элементы школы находятся в удовлетворительном состоянии, жизни работников и учащихся не угрожает опасность", - приводит комментарий акимата Жанаозена издание "Лада".



Напомним, в Караганде обрушилась крыша спортивного зала школы во время ремонтных работ.
 

Погода без осадков ожидается в большинстве областей Казахстана в субботу

08.10.2022, 09:03 19396
Погода без осадков ожидается в большинстве областей Казахстана в субботу
АСТАНА. 8 ОКТЯБРЯ - В субботу, 8 октября, в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На погоду северных регионов страны будет по-прежнему оказывать влияние ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, пройдут дожди с грозами, ночью на северо-западе - осадки (дождь, снег), - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков.
 
На западные регионы смещается очередной отрог антициклона, где также ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на севере, западе - туман.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

07.10.2022, 21:23 27021
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Улытауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 8 октября на севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 8 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
8 октября ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
8 октября днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
8 октября днем на юго-западе Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
8 октября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15 метров в секунду.
 
Ночью 8 октября на востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на севере области гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 

В Казахстане завершились учения ОДКБ

07.10.2022, 18:35 29896
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Казахстане завершились учения Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Навыки слаженных действий компонентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ были продемонстрированы в ходе командно-штабного учения "Взаимодействие", специальных учений с силами и средствами разведки "Поиск" и материально-технического обеспечения войск "Эшелон", сообщает пресс-служба ОДКБ.
 

В рамках учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости. Все без исключения участники показали высокие результаты", - отметил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Марат Хусаинов.

 
По отзывам руководства и участников учения позволили повысить практические навыки командования Коллективных сил ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, уровень полевой выучки и слаженности действий компонентов КСОР, выработать и освоить новые формы и способы выполнения задач.
 
По данным Минобороны Республики Казахстан, в заключительный день учений Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" воинские контингенты государств - членов ОДКБ отработали действия межвидовой разноведомственной группировки по отражению условного противника.
 
Перед объединенной группировкой стояла задача отразить наступление "противника", нанести ему максимальные потери и создать условия для перехода в контрнаступление.
 
Все средства поражения контингента действовали в едином информационно-боевом пространстве при комплексной поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки.
 

На заключительном этапе группировка Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с соединениями и частями регионального командования "Юг" отработали совместную операцию по отражению и последующему уничтожению условного противника. Военнослужащие отработали на все сто процентов. Особо хочу отметить подразделения ракетных войск и артиллерии, которые качественно выполнили все учебно-боевые задачи во взаимодействии с наземными войсками и авиацией", - заявил командующий войсками регионального командования "Юг" Мереке Кучекбаев.

 
Фронтовая и армейская авиация Военно-воздушных сил Казахстана и Военно-космических сил России в составе смешанных авиационных групп выполнила задачи по огневой поддержке, прикрытию и обеспечению действий сухопутных подразделений коалиции, высадке тактического воздушного десанта, эвакуации раненых и больных.
 
Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-35М вели огневое поражение наземных объектов условного противника неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами.
 
Летчики военно-транспортной авиации самолетами С-295 выполнили задачи по переброске в условные районы военного имущества, боеприпасов и тактического десанта.
 

Султанов назначен членом коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

07.10.2022, 17:44 31236
Султанов назначен членом коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Решением Высшего евразийского экономического совета от 6 октября этого года новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
Бахыт Султанов с 2003 по 2006 годы работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
 
В 2006-2007 годах - председатель Агентства по статистике, вице-министр финансов, министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
 
В период с 2010 по 2013 годов занимал должности помощника президента, заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.
 
С 2013 по 2018 годы - заместитель премьер-министра Республики Казахстан и министр финансов Республики Казахстан.
 
В период с 2018 по 2022 годы занимал должности акима города Астаны, министра торговли и интеграции Республики Казахстан, заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра торговли и интеграции.
 
Награжден благодарственными письмами, кавалер орденов "Курмет", "Парасат", "Барыс" III степени.
 
Ранее сообщалось, что Бахыт Султанов освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК.
 

В РК разработают закон о сохранении пород собак тазы и тобет

07.10.2022, 17:20 31871
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В ходе совещание по вопросам сохранения и восстановления казахских национальных пород собак тазы и тобет стало известно, что в Казахстане разработают отдельный закон по вопросам сохранения и восстановления данных пород, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба управления делами президента РК, по итогам совещания Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, как уполномоченному государственному органу по вопросам сохранения и восстановления национальных пород собак, совместно с другими заинтересованными государственными органами поручено внести окончательный вариант законопроекта, разработанного на основе предложений Института парламентаризма УДП РК.
 

Впереди большая кропотливая работа. Все решения межведомственной рабочей группы необходимо обсуждать с экспертами, учитывать их мнение. В свое время было поручение о создании исследовательского центра кинологии с питомником. Дело не довели до конца. Необходимо возобновить эту работу. И, конечно же, на особом контроле должна быть процедура по регистрации наших пород собак в Международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет" - подчеркнул управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев.

 
Также МЭГПР РК совместно с МСХ РК, общественными объединениями и экспертным сообществом предстоит подготовить проект обновленного стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.
 
Напомним, в конце августа президент поручил сохранить исконно казахские породы собак тазы и тобет.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

07.10.2022, 08:36 39571
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - На погоду северных, западных регионов Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона, смещающегося с северо-запада, где с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на северо-западе, юго-западе страны с грозой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 1 градус.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в четырех областях.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов