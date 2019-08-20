Поиски пропавших на пике Победы альпинистов отложили из-за непогоды

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Операцию по спасению казахстанских альпинистов в Кыргызстане - Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина не могут начать из-за сложных погодных условий , передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что группа военных альпинистов Казахстана в полном составе прибыла в базовый лагерь пика Победы - Каркару на высоту 2200 метров. На горе бушует непогода, в связи с этим вылет вертолета на поиски не представляется возможным.

С 14 августа по сегодняшний день на северном и южном ледниках выпадали осадки. На склонах образовался глубокий снежный покров, есть опасность схождения лавин. Спасатели надеются на просвет в погоде, чтобы вылететь на поиски выживших с помощью тепловизора. В случае обнаружения альпинистов, в первую очередь, терпящим бедствие будет сброшена провизия, медикаменты и необходимое оборудование", - сообщили в Комитете по ЧС.

По словам руководителя спасательной операции старшего лейтенанта Василия Пивцова, без предварительного результата "смысла выходить на маршрут нет, зона поиска очень широкая, и найти что-то вряд ли удастся". Группа ждет просвет для вылета.

В последний раз пропавшие альпинисты выходили на связь с высоты примерно 6500 метров. Поиски с использованием тепловизора будут вестись по маршруту Абалакова.

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