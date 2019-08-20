Система Orphus

Поиски пропавших на пике Победы альпинистов отложили из-за непогоды

19.08.2019, 17:26 13906
Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Операцию по спасению казахстанских альпинистов в Кыргызстане - Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина не могут начать из-за сложных погодных условий, передает Kazakhstan Today.
 
Отмечается, что группа военных альпинистов Казахстана в полном составе прибыла в базовый лагерь пика Победы - Каркару на высоту 2200 метров. На горе бушует непогода, в связи с этим вылет вертолета на поиски не представляется возможным.
 

С 14 августа по сегодняшний день на северном и южном ледниках выпадали осадки. На склонах образовался глубокий снежный покров, есть опасность схождения лавин. Спасатели надеются на просвет в погоде, чтобы вылететь на поиски выживших с помощью тепловизора. В случае обнаружения альпинистов, в первую очередь, терпящим бедствие будет сброшена провизия, медикаменты и необходимое оборудование", - сообщили в Комитете по ЧС.

 
По словам руководителя спасательной операции старшего лейтенанта Василия Пивцова, без предварительного результата "смысла выходить на маршрут нет, зона поиска очень широкая, и найти что-то вряд ли удастся". Группа ждет просвет для вылета.
 
В последний раз пропавшие альпинисты выходили на связь с высоты примерно 6500 метров. Поиски с использованием тепловизора будут вестись по маршруту Абалакова.
 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая