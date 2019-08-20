Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Минобороны Казахстана развернуло операцию по поиску казахстанских альпинистов в Кыргызстане - Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина, передает Kazakhstan Today.

Александр Чечулин, предположительно, скончался от отека легких", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации ведомства, в группу спасателей входят капитан Максут Жумаев, майор Аманжол Рахметов, руководитель группы - старший лейтенант Василий Пивцов. Казахстанские военнослужащие были подняты по тревоге и находились в полной боевой готовности. Комитет по ЧС МВД РК предоставил вертолет, на котором группа планирует подняться в базовый лагерь на высоту 4400 метров и начать пешие поисковые работы.

Операция осложняется плохими погодными условиями, опасностью схода лавин, для поиска пропавших альпинистов будут использоваться тепловизоры. Для работы на такой высоте было критически важно отправить акклиматизированных спасателей. Участники спасательной операции на днях прибыли с международных соревнований по альпинизму "Эльбрусское кольцо - 2019", которые проходили в России на высшей вершине Европы. По общекомандному зачету казахстанцы вошли в тройку лидеров", - отметили в пресс-службе.

Пропавшие альпинисты совершали подъем на высшую точку Кыргызстана - пик Победы, который достигает 7439 метров. Маршруты восхождения на тянь-шаньский пик классифицируются как одни из самых сложных в альпинизме, 5-й и 6-й категории сложности.

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