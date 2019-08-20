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В горах пропала без вести группа казахстанских альпинистов

19.08.2019, 10:24 12286
В горах пропала без вести группа казахстанских альпинистов
Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - В горах на территории Кыргызстана пропала без вести группа казахстанских альпинистов, передает Kazakhstan Today.
 
"С утра поступила тревожная весть: на кыргызской стороне Заилийского Алатау пропала без вести группа казахстанских альпинистов. Ввиду того что наши ребята находятся на территории Кыргызстана, координируем работу с МИД и МВД Казахстана. Поисково-спасательные работы МВД начаты. С горы Хан-Тенгри на место поиска направляется спасательный вертолет с пешей горной поисково-спасательной группой", - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Instagram. 
 
Он отметил, что сложность заключается в том, что вертолет не летает на таких высотах. Максимальная высота подъема 4500 метров. 
 

Дальше на месте будут работать и поисковая группа, и добровольцы. Рассчитываем на поддержу кыргызских коллег", - сообщил аким.

 
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на пике Победы, предположительно на высоте 6600 метров, осталась группа из трех альпинистов (Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин, который погиб от отека легких). Природные условия и отсутствие снаряжения не дали группе вовремя спуститься в базовый лагерь. Выжившие Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев не имеют возможности связаться с кем-либо. К поискам подключена группа спасателей из МЧС Кыргызстана, сообщила дочь Мурата Отепбаева.
 

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