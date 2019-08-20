В МИД РК прокомментировали ситуацию с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, 17 августа казахстанскому консулу в Бишкеке поступила информация о том, что на пике Победы в горах Тянь-Шаня пропали 3 альпиниста из Казахстана . Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин начали поход на пик Победы 4 августа. Все трое являются профессиональными и опытными альпинистами.

14 августа альпинистам удалось покорить вышеуказанный пик. В этот же день началось ухудшение погодных условий. 15 августа, примерно в 08.15, альпинисты последний раз вышли на связь и подали сигнал о случившемся. Кроме этого, они сообщили о смерти А. Чечулина. По предварительным данным, от отека легких. На момент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров. Палатки и снаряжения унесло ветром. Они также сообщили, что выкопали снежную яму и укрылись в ней", - рассказал Смадиаров.

Он также отметил, что дипломаты в оперативном порядке сообщили о происшествии в дежурные части МЧС Кыргызстана и КЧС МВД Казахстана. 18 августа вертолет туристической компании, организовавшей поход, дважды поднимался в воздух для обследования предполагаемого района, где пропали альпинисты. Однако казахстанцев не удалось обнаружить, так как в горах сошли несколько лавин и в этом районе все покрыто снегом.

Сложность операции по спасению состоит в том, что разрешенная высота полета в этих горах - 4500 метров, а также погодные условия (полеты могут быть осуществлены только до середины дня, так как после обеда в горах падает туман)", - сообщил представитель МИДа.

В посольстве Казахстана создан оперативный штаб, который оказывает максимальное содействие в поисках пропавших альпинистов. Дипломаты находятся на постоянной связи с компетентными органами Казахстана и Кыргызстана и родственниками пропавших.

Всю ночь накануне консул и родные Отепбаева находились в посольстве и совместно прорабатывали координационные вопросы.

Помимо этого, ведется работа по организации разрешения на полеты по территории Кыргызстана казахстанских вертолетов, которые будут осуществлять перевоз наших альпинистов, а также доставят группу профессиональных альпинистов из Казахстана, Кыргызстана и России, которые вызвались помочь в поисках. Одну из поисковых групп планирует возглавить известный альпинист Максут Жумаев.

Дополнительно дипломатами были направлены соответствующие письма в офис оператора спутниковой телефонной связи Thuraya, с просьбой оказать содействие в установлении места подачи сигнала от пропавших альпинистов.

Вопрос находится на особом контроле руководства МИД и совместно с КЧС МВД и Министерства обороны РК ведется оперативная работа с кыргызской стороной, которая с первых минут получения информации оказывает максимальное содействие в поисках, подчеркнул Айбек Смадияров.

Между тем о ходе спасательной операции сегодня проинформировал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Троих военных альпинистов Министерства обороны РК доставят в базовый лагерь "Каркара", расположенный ниже пика Хан-Тенгри. Отсюда они вылетят на вертолете МИ-703 (171) "Казавиаспаса" через погранпереход "Кегень" в Караколь Иссык-Кульской области Кыргызстана. Поисковый отряд направится в лагерь туркомпании "AK-SAI TRAVEL", где были зарегистрированы пропавшие альпинисты", - написал аким города в Instagram .

Как подчеркнул Сагинтаев, спасатели оснащены необходимым оборудованием.

Отмечу, это настоящие профессионалы, которые имеют опыт таких восхождений. Руководит группой Максут Жумаев", - говорится в сообщении.

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