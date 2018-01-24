Полицейские усилят контроль за водителями автобусов и такси в Костанайской области

Костанай. 23 января. Kazakhstan Today - В Костанайской области с 22 января по 18 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", во время которого полицейские усилят контроль за водителями автобусов и такси, передает Kazakhstan Today.

Полицейские совместно с территориальными подразделениями Инспекции транспортного контроля и представителями общественности проверят техническое состояние автобусов перед выездом на линию, наличие у водителей регистрационных документов, уделят внимание выявлению фактов управления и эксплуатации автобусов с нарушениями требований нормативов и стандартов. Причём контроль начнётся уже с момента выезда транспортного средства из автопарка, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

"Нашими сотрудниками осуществляется проверка автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих пассажирские перевозки на предмет соблюдения ими требований безопасности перевозок граждан. Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов и соблюдению правил дорожного движения водителями, привлекаемыми к перевозкам детей", - отметил начальник местной полицейской службы ДВД Костанайской области Негмет Имсагулов.

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