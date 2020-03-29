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Полицейские расследуют утечку данных о пациенте с коронавирусом в Шымкенте

28.03.2020, 18:27 7237
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Даурен Абаев на брифинге прокомментировал утечку данных о пациенте с коронавирусом в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.
 

Каким образом фамилия, имя, отчество и адрес заразившегося коронавирусом в Шымкенте появилось в соцсетях? Департаментом полиции по городу Шымкенту по факту распространения в социальных сетях персональных данных заболевшего коронавирусной инфекцией проводится досудебное расследование по части 5 статьи 147 Уголовного кодекса", - сообщил Абаев.

 
Он отметил, что информация по этому делу обязательно будет предоставлена.

 

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