Караганда. 6 апреля. Kazakhstan Today - Полиция опровергла информацию о медиках, предлагающих пройти зараженный тест на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация следующего характера: "Ко всем будут ходить врачи с полицейскими. Отказывайтесь, от любых тестов на вирус. Это не тест, а заражение. Программа сокращения населения до 1 миллиарда. Даже врачи не будут знать, какой материал заражен! Потом заставят пройти повторный тест, а он уже покажет, наличие вируса. Как вирус подтвердится. В обязательном порядке будут принуждать вакцинироваться! В вакцине нано чип и не ослабленный мутоген вируса! Это уже означает, смерть медленного действия. Планируется что, человек, будет умирать медленно, начиная через полгода..." (Орфография и пунктуация сохранены).

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что данный факт не соответствует действительности.

Сообщаем, что ранее подобная информация распространялась в соседнем государстве, где также было опровержение в официальных СМИ", - рассказали полицейские.

Полиция в очередной раз призывает граждан не идти на поводу слухов и домыслов, появляющихся в соцсетях. Основываться только на официальных сведениях государственных органов.

За распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

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