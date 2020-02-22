Полиция устанавливает сообщников контрактника, похитившего оружие из воинской части в Шымкенте

Министр подтвердил, что военнослужащий-контрактник самовольно покинул место службы, похитив огнестрельное оружие. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по изъятию украденного оружия и установлению соучастников преступления.
Тургумбаев отметил, что похищенное оружие не было использовано.
Как сообщалось ранее, младший сержант по контракту А. Балгынбай самовольно покинул воинскую часть вблизи Шымкента. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия. На поиски солдата были направлены полиция и Нацгвардия. В тот же день он был задержан.
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