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Полиция устанавливает сообщников контрактника, похитившего оружие из воинской части в Шымкенте

21.02.2020, 19:57 9316
Полиция устанавливает сообщников контрактника, похитившего оружие из воинской части в Шымкенте
Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал ход расследования дела о солдате, самовольно покинувшем воинскую часть в Шымкенте с арсеналом оружия, передает Kazakhstan Today.
 
Министр подтвердил, что военнослужащий-контрактник самовольно покинул место службы, похитив огнестрельное оружие. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по изъятию украденного оружия и установлению соучастников преступления.
 
Тургумбаев отметил, что похищенное оружие не было использовано.
 
 

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