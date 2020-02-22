Полиция устанавливает сообщников контрактника, похитившего оружие из воинской части в Шымкенте

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал ход расследования дела о солдате, самовольно покинувшем воинскую часть в Шымкенте с арсеналом оружия, передает Kazakhstan Today.

Министр подтвердил, что военнослужащий-контрактник самовольно покинул место службы, похитив огнестрельное оружие. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по изъятию украденного оружия и установлению соучастников преступления.

Тургумбаев отметил, что похищенное оружие не было использовано.

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