Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - На поиски сбежавшего с арсеналом оружия солдата направлены полиция и Нацгвардия. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Саданов, с первой минуты после поступления сигнала начала работу оперативно-следственная группа.

На поиски преступника подняты гарнизоны департаментов полиции Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия", - рассказал спикер.

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