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На поиски сбежавшего с арсеналом оружия солдата направлены полиция и Нацгвардия

20.02.2020, 20:11 9181
Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - На поиски сбежавшего с арсеналом оружия солдата направлены полиция и Нацгвардия. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов, передает Kazakhstan Today.
 
Как отметил Саданов, с первой минуты после поступления сигнала начала работу оперативно-следственная группа. 
 

На поиски преступника подняты гарнизоны департаментов полиции Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия", - рассказал спикер.

 
Напомним, что младший сержант по контракту А. Балгынбай самовольно покинул воинскую часть вблизи Шымкента. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.
 

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