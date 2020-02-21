Сбежавший с оружием солдат задержан

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Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Солдат, сбежавший с оружием из воинской части в Шымкенте, задержан, передает Kazakhstan Today.

Специальной оперативной группой сотрудников МВД и КНБ военнослужащий Абылай Багдатулы Балгынбай, 1995 года рождения, самовольно покинувший сегодня воинскую часть, похитив огнестрельное оружие, задержан", - сообщили в МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье 291 УК РК (Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

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