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Сбежавший с оружием солдат задержан

20.02.2020, 21:06 11017
Сбежавший с оружием солдат задержан
Фото: polisia.kz
Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Солдат, сбежавший с оружием из воинской части в Шымкенте, задержан, передает Kazakhstan Today.
 

Специальной оперативной группой сотрудников МВД и КНБ военнослужащий Абылай Багдатулы Балгынбай, 1995 года рождения, самовольно покинувший сегодня воинскую часть, похитив огнестрельное оружие, задержан", - сообщили в МВД Казахстана.

 
В ведомстве уточнили, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье 291 УК РК (Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
 
Напомним, что младший сержант по контракту А. Балгынбай самовольно покинул воинскую часть вблизи Шымкента. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия. 
 
 

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