Сбежавший с оружием солдат задержан

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Специальной оперативной группой сотрудников МВД и КНБ военнослужащий Абылай Багдатулы Балгынбай, 1995 года рождения, самовольно покинувший сегодня воинскую часть, похитив огнестрельное оружие, задержан", - сообщили в МВД Казахстана.
В ведомстве уточнили, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье 291 УК РК (Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Напомним, что младший сержант по контракту А. Балгынбай самовольно покинул воинскую часть вблизи Шымкента. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.
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