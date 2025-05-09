08.05.2025, 16:01 232261
Представлены уникальные оцифрованные кинокадры исторического Парада Победы 24 июня 1945 года
Фото: Кадр из видео
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Российский телеканал "Победа" представил полную версию торжественного Парада Победы 1945 года.
Совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов редакцией телеканала "Победа" кадр за кадром собрана хроника всего праздничного дня 24 июня 1945 года - с самого раннего утра до вечернего салюта.
Парад 24 июня 1945 года в Москве - это триумф советского народа, одержавшего победу над гитлеровской Германией. Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Командовал Парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Руководил всей организацией командующий Московским военным округом и начальник гарнизона Москвы генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев. Движение войск сопровождал огромный оркестр численностью 1400 человек", - отмечает редакция телеканала.
В ходе работы были найдены и оцифрованы все киносъемки, сделанные во время легендарного парада: их оказалось около полутора тысяч метров! На Красной площади в тот день работали 72 кинооператора, и лишь малая доля отснятого ими материала попала позже в широко известный ранее документальный фильм.
Благодаря экспертам и историкам музыки звучат именно те военные марши и та музыка, которая действительно звучала в тот день. Исторические архивные кадры и музыкальное сопровождение бережно восстановлены и отреставрированы вручную. Текст читают легенды советского телевидения: народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов, народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова, заслуженная артистка РСФСР Дина Анатольевна Григорьева.
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09.05.2025, 12:50 58666
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09.05.2025, 11:16 63951
В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка")
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"), организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города, передает корреспондент агентства.
Мероприятие стало знаковым событием в рамках празднования 80-летия Великой Победы, объединив жителей города, пришедших отдать дань уважения и почтить память героев-казахстанцев - участников войны, тружеников тыла и всех, кто внес неоценимый вклад в Победу. Колонну участников акции "Батырларға тағзым" возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций", - сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов председатель РОО "Совет генералов РК" Бексултан Сарсеков подчеркнул важность преемственности поколений.
Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внес огромный вклад. На фронт было отправлено более миллиона двухсот тысяч наших бойцов - наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч. Сегодня наше поколение считает своим долгом не забывать тех, кто отдал жизнь во имя свободы и победы, во имя того, что сегодня мы живем в светлом и независимом Казахстане. Мы должны помнить этих людей", - заявил он.
По данным акимата, маршрут акции пролегал по улице Гоголя - от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, где в исполнении оркестра прозвучали военные мелодии. В акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев.
Участница акции, жительница Алматы Гаухар Жусупова рассказала о своем прадеде-фронтовике.
Мой прадед, Тлепов Калел Тлепович, родился в 1914 году в селе Чалобай Семипалатинской области. Когда началась война, он служил в составе 39-й танковой бригады, автоматчиком 1-й роты моторизованного батальона автоматчиков. Боевой путь его части пролегал от Севастополя через Волгоград и Днепр, вплоть до Будапешта, куда они дошли в 1945 году. За проявленную храбрость прадед был награжден медалью "За отвагу". Мы, дети, внуки, правнуки, помним и чтим память нашего аташки. Мы гордимся его подвигом, участвуя в акции "Батырларға тағзым", отдаем дань памяти аташке и всем тем, кто подарил нам мирное небо", - сказала Гаухар.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают 80-летие Великой Победы.
09.05.2025, 09:10 78081
С Днем Великой Победы!
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Дорогие ветераны, уважаемые казахстанцы, редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет вас с 80-летием Великой Победы! Желаем вам мирного неба, дружбы и согласия, благополучия и стабильности!
Мы склоняем головы перед павшими и с глубокой признательностью чествуем ветеранов, тружеников тыла, всех, кто приблизил День Победы. Благодаря героическим подвигам, мужеству и отваге наших предков сегодня мы живем и строим будущее.
Ветеранам Великой Отечественной войны желаем крепкого здоровья и поддержки близких! Наш долг - хранить память о том, какой ценой досталась победа.
Мира во всем мире!
09.05.2025, 09:00 82526
В Казахстане отмечают 80-летие Великой Победы
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня отмечают 80-летие победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент агентства.
В 2025 исполняется ровно 80 лет с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
С Днем Великой Победы казахстанцев поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением победителей. Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа. Наши доблестные воины проявили исключительную отвагу и мужество, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Сотни тысяч из них погибли в жестоких сражениях. Ценою неимоверных усилий и тяжких лишений казахстанцы приближали Победу и в тылу. Дни и ночи они работали на полях, на заводах и фабриках, обеспечивая нужды фронта. Мы бережно храним память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Свято чтим имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества, окружаем заботой и поддержкой ветеранов", - цитирует Акорда главу государства.
По его словам, в Казахстане в честь юбилея Победы реализуется обширный план мероприятий. В частности, принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Кроме того, состоялся масштабный военный парад.
Все это нужно, чтобы никогда не были забыты горькие уроки той страшной войны. День Победы еще раз напоминает нам о том, как важно беречь мир, дружбу и спокойствие на нашей земле. Убежден, что эти незыблемые ценности всегда будут твердой основой благополучия нашего народа и поступательного прогресса Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и мирного неба! С Днем Великой Победы!" - добавил лидер Казахстана.
За время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 1 млн 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
08.05.2025, 18:10 209061
В ряде районов Алматы временно отключат горячую воду из-за ремонта котельных
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Алматы временно отключат горячую воду из-за планового ремонта котельных города, сообщает пресс-служба теплогенерирующей организации "Алматытеплокоммунэнерго".
На некоторых участках производится вынужденное отключение горячего водоснабжения. Остановка котельных осуществляется не чаще одного раза в год. На крупных объектах - "Орбита", "Юго-Восточная", "Южная" и "Аккент" - есть возможность переключения на другие тепловые сети, что позволяет избежать отключений", - заявили в пресс-службе.
Однако, отметили в организации, на некоторых котельных временное прекращение подачи горячей воды все же необходимо:
- котельная "Поликлиника № 2" (Медеуский район): с 12 по 16 мая;
- котельная "Тех.лицей № 71" (Турксибский район): с 12 по 16 мая;
- котельная "Школа № 85" (Турксибский район): с 12 по 16 мая;
- котельная "13-й военный городок" (Турксибский район): с 12 мая по 16 мая;
- котельная "Волочаевская, 381" (Турксибский район): с 19 мая по 23 мая;
- котельная "Сейфуллина, 68б" (Турксибский район): 19 мая по 23 мая;
- котельная "Беспакова" (Жетысуский район): с 19 мая по 23 мая;
- котельная "Премьера" (Наурызбайский район): с 9 по 16 июня;
- котельная "Жас-Канат" (Турксибский район): с 9 по 23 июня;
- котельная "Аэропорт" (Турксибский район): с 9 июня по 3 июля;
- котельная "Кокжиек" (Жетысуский район): с 21 июля по 8 августа.
Следует отметить, что в текущем году запланирован ремонт 43 малых котельных, где отключения горячей воды не превысят одной недели", - добавили в "Алматытеплокоммунэнерго".
Ранее в Алматы без горячей воды остались жители одного из районов города из-за замены трубопровода, введенного в эксплуатацию более 40 лет назад.
08.05.2025, 12:35 260416
Какой аэропорт в Казахстане могут передать в управление вьетнамской компании
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Какой аэропорт в Казахстане могут передать в управление вьетнамской компании Sovico Group, рассказал в ходе брифинга в сенате заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев.
Что касается выкупа. Такого вопроса не стоит (...) Переговоры ведутся с вьетнамской стороной, но речь идет о том, чтобы вьетнамская управляла какое-то время аэропортом для того, чтобы улучшить его работу и вопросы, связанные с сервисом. Но это не выкуп аэропорта. Мы не продаем стратегические объекты", - заявил Алибек Бакаев.
По его словам, речь идет об аэропорте в Кызылординской области.
Заместитель министра также отметил, что Казахстан привлекает передовые компании для того, чтобы они "помогали с технологической и административной точки зрения улучшать деятельность и сервис казахстанских аэропортов".
Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в кулуарах Акорды заявил, что вьетнамская компания намерена купить один из казахстанских аэропортов или взять его в управление.
08.05.2025, 11:46 271606
Шоу с участием более 500 дронов пройдет 9 мая в Алматы
В связи с мероприятием с 18.00 до 21.30 в центре города будет временно перекрыто движение на некоторых улицах
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в 21.00 на площади Абая в Алматы пройдет уникальное световое шоу с участием более 500 дронов, сообщает Almaty_Joly.
В небе оживут образы героев, прославивших Казахстан в годы войны: Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Бауыржана Момышулы. С помощью световой анимации будут воссозданы символические сцены их подвигов", - сообщает источник.
Для зрителей подготовлены удобные площадки: площадь Абая, у гостиницы "Казахстан", возле Caspian University и вдоль проспекта Абая - от Назарбаева до Достык.
В связи с мероприятием с 18.00 до 21.30 вводится временное перекрытие движения на пр. Абая - от пр. Назарбаева до пр. Достык, а также пр. Достык - от ул. Курмангазы до ул. Сатпаева. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты.
Ранее алматинцы увидели шоу дронов в честь Дня Республики.
08.05.2025, 08:29 261991
Авиакомпания Air Astana отменила рейсы в Индию
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с закрытием воздушного пространства между Индией и Пакистаном авиакомпания Air Astana вынуждена отменить рейсы KC 907/908 по маршруту Алматы - Дели - Алматы и KC 291/292 по маршруту Алматы - Мумбаи - Алматы от 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости билетов. В настоящее время авиакомпания прорабатывает возможность организации репатриационных рейсов по альтернативным маршрутам для возвращения граждан Республики Казахстан и других пассажиров Air Astana на родину. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем оперативно информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции "Синдур", нацеленной "против террористической инфраструктуры в Пакистане".
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