Представлены уникальные оцифрованные кинокадры исторического Парада Победы 24 июня 1945 года

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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Российский телеканал "Победа" представил - Российский телеканал "Победа" представил полную версию торжественного Парада Победы 1945 года.





Совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов редакцией телеканала "Победа" кадр за кадром собрана хроника всего праздничного дня 24 июня 1945 года - с самого раннего утра до вечернего салюта.





Парад 24 июня 1945 года в Москве - это триумф советского народа, одержавшего победу над гитлеровской Германией. Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Командовал Парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Руководил всей организацией командующий Московским военным округом и начальник гарнизона Москвы генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев. Движение войск сопровождал огромный оркестр численностью 1400 человек", - отмечает редакция телеканала.





В ходе работы были найдены и оцифрованы все киносъемки, сделанные во время легендарного парада: их оказалось около полутора тысяч метров! На Красной площади в тот день работали 72 кинооператора, и лишь малая доля отснятого ими материала попала позже в широко известный ранее документальный фильм.





Благодаря экспертам и историкам музыки звучат именно те военные марши и та музыка, которая действительно звучала в тот день. Исторические архивные кадры и музыкальное сопровождение бережно восстановлены и отреставрированы вручную. Текст читают легенды советского телевидения: народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов, народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова, заслуженная артистка РСФСР Дина Анатольевна Григорьева.