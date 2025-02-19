Посольство Казахстана в России прекращает прием документов на утрату гражданства по почте

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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 февраля в 10.00 в преддверии празднования Дня защитника Отечества состоится торжественная церемония возложения цветов к монументу защитникам Отечества ("Отан коргаушылар", площадь Защитников Отечества, проспект Тауелсиздик) в Астане, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.





В церемонии примут участие посол России в Казахстане Алексей Николаевич Бородавкин, атташе по вопросам обороны при посольстве России в Астане Геннадий Сулимук, заместитель начальника Генштаба РК Сакен Жусупов, российские дипломаты и офицеры, сотрудники Русского дома в Астане, представители патриотической общественности и ветеранских организаций.





Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.