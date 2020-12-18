Посольство КНР передало средства первой необходимости общественным благотворительным организациям Казахстана

Нур-Султан. 17 декабря. Kazakhstan Today - В преддверии празднования Дня независимости было организовано благотворительное мероприятие, на котором посольство Китая в Республике Казахстан и филиал China Construction Bank Corporation Astana Branch передали предметы первой необходимости и противоэпидемические средства общественным благотворительным организациям, передает Kazakhstan Today.

Среди организаций, получивших помощь, были ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапату" акимата города Нур-Султана, ЧОУ "SOS Детская деревня Астана" и частный благотворительный фонд "Адал Ниет Астана". Руководители организаций выразили благодарность посольству КНР и банку.

Дети обожают сухие бассейны с шариками, банк как раз нам подарил ограждения. Мы будем строить детскую площадку, и дети будут очень рады", - отметала директор "SOS Детская деревня Астана" Зауреш Арыстанова.

По словам генерального директора банка Ван Сунхуа, День независимости - очень важный праздник в Казахстане. Он искренне поздравил детей и пожилых людей с праздником и пожелал крепкого здоровья пожилым людям и детям.

На мероприятии были переданы более 700 противоэпидемических санитарных сумок от посольства, и постельные принадлежности, развивающие игрушки, лично пожертвованным средствам сотрудников Банка с общей стоимостью 3,85 млн тенге", - рассказали в посольстве КНР в РК.

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