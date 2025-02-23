22.02.2025, 14:34 71396
Пострадавшие от паводков фермеры до сих пор не получили компенсации в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
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Актобе. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Фермеры Уилского района Актюбинской области, пострадавшие от прошлогодних паводков, до сих пор не получили обещанных властями выплат на восстановление хозяйства, сообщает телеканал КТК.
О нас постоянно забывают. Каждый раз приходится со скандалом напоминать о себе! И до сих пор ходим без выплат", - заявили сельские жители в видеообращении.
Как передает издание, во время прошлогодних паводков в Уилском районе пострадали 53 крестьянских хозяйства. Вода разрушила их скотобазы и дома, где проживали рабочие. Погибло и большое поголовье скота. Ущерб за домашних животных фермерам покрыли, но восстановить разрушенные строения люди никак не могут.
В январе этого года нами был проработан вопрос о предоставлении заявки в Министерство национальной экономики. С этого момента мы ожидаем разработку постановления правительства о выделении средств из республиканского бюджета. Далее, как только нам направят эти средства, мы уже распределим их", - ответил телеканалу заместитель руководителя управления предпринимательства региона Думан Даулетияров.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
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21.02.2025, 17:34 110171
Свалка мусора в Алматы: застройщик установит контейнерную площадку для сбора ТБО Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей Бостандыкского района Алматы на свалку мусора на улице Катаева застройщик ТОО "GAB Construction" проведет работы по установке контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Управлением экологии и окружающей среды совместно с управлением санитарно-эпидемиологического контроля, аппаратом акима Бостандыкского района, застройщиком и жителями ЖК "Elif Garden" будут приняты меры по определению места для установки контейнерной площадки для сбора ТБО. После чего застройщиком будут проведены работы по их установке в необходимом количестве. До установки контейнеров подрядной организацией районного акимата будет организован временный вывоз ТБО", - заверили в акимате.
В пресс-службе уточнили, что по указанному адресу управлением экологии и окружающей среды города Алматы совместно с аппаратом акима Бостандыкского района, застройщиком ЖК ТОО "GAB Construction" и мусоровывозящей организацией ТОО "АҚ Тәртіп" организовано выездное совещание.
При ознакомлении с территорией ЖК выявлено, что не предусмотрена контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов, из-за чего жители складируют мусор в неположенных местах", - пояснили в акимате.
Напомним, 10 февраля в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители Бостандыкского района с жалобой на стихийную мусорку.
Тогда журналист информационного агентства обратился за комментарием в акимат Алматы.
Позже жители Бостандыкского района вновь обратились в редакцию. По их словам, свалку мусора они убрали сами, не дождавшись участия акимата и коммунальных служб.
Также алматинцы предоставили видеозаписи, на которых видно, как жители соседнего ЖК выбрасывают свои бытовые отходы в неположенном месте. Видеозаписи, отметили они, также были предоставлены в полицию, но не дали никакого результата.
21.02.2025, 12:10 127546
Отсутствие строгих требований в оформлении новых ЖК приводит к хаосу - архитектор о системе дизайн-кодов в РК
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский архитектор, основатель INK Architects, почетный член Королевского института британских архитекторов, академик IAAM и почетный член AIA Нурлан Камитов заявил, что отсутствие строгих требований в оформлении новых жилых комплексов в Казахстане нередко приводит к хаосу даже при наличии общих требований дизайн-кода города, сообщает пресс-служба Ink Architects.
По мнению специалиста, это можно заметить в новых кварталах Алматы.
Как правило, в дизайн-коде указываются детали, как то: реклама, вывески, навигация, освещение и реновация исторических зданий. Но при этом на градсовете не требуют дизайна навигации, освещения, ландшафта и вывесок. В итоге все это застройщики либо владельцы коммерческих помещений обычно оформляют по своему усмотрению. То есть условно можно выполнить все вывески в палитре и в том формате, что регламентируется кодом, но из-за отсутствия микродизайна комплекса это может в целом выглядеть хаотично", - пояснил архитектор.
Нурлан Камитов подчеркнул, что для решения данного вопроса необходим контроль надзорных органов за единым стилем оформления.
Поэтому считаю важным, чтобы градостроительные советы в Казахстане расширили свои полномочия и включили в регламент не только проверку проектов на соответствие базовым нормативам, но также их оценку на соответствие требованиям дизайн-кода (...) Перспектива возможного отклонения проекта создала бы действенную мотивацию для проектировщиков учитывать требования дизайн-кода на ранних этапах разработки", - заявил эксперт.
Также для мотивации владельцев недвижимости и проектных организаций архитектор предложил внедрить систему поощрений и экономических льгот. По его мнению, это могут быть, специальные экономические стимулы за качественное озеленение территорий, внедрение современных графических решений и рекламных носителей, установку инновационных систем освещения. Подобная мотивация могла бы сподвигнуть владельцев бизнеса активно участвовать в улучшении городской среды, считает Нурлан Камитов.
Он также обратил особое внимание на оформление документации дизайн-кодов в Казахстане.
По его словам, в развитых странах мира дизайн-коды оформляются, как правило, в виде тщательно проработанных, всеобъемлющих альбомов, сравнимых по качеству с ведущими профессиональными изданиями. Международный опыт показывает, насколько важно представлять такую информацию в доступном, структурированном и интуитивно понятном формате для ее эффективного применения, отметил Нурлан Камитов.
Напомним, за 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого гола против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
21.02.2025, 11:25 131061
В Восточном Казахстане жители 17 сел перешли на "собственный часовой пояс"
На новый рабочий график перешли все 40 учреждений района
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 17 сел Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области перешли на "собственный часовой пояс".
С 5 января 2025 года в Катон-Карагайском районе ввели пятидневную рабочую неделю с 08.00 до 17.30 и обеденным перерывом с 12.00 до 13.30", - сообщает tengrinews.kz.
Как сообщили в акимате, на новый рабочий график перешли все 40 учреждений района.
Руководитель отдела внутренней политики акимата Катон-Карагайского района Гульнар Жаксылыкова сообщила, что в конце прошлого года район посетила рабочая группа по обсуждению вопроса о часовом поясе. В ходе встреч с населением было принято решение запустить пилотный проект и начать рабочий день с 08.00.
Напомним, первого марта в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today, свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три для.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена".
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
21.02.2025, 08:36 138736
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе, северо-западе Казахстана ожидается снег, на юго-западе, юге осадки в виде дождя, снега. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Лишь на востоке, в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
По РК ожидаются туман, на юго-западе, юго-востоке гололед, на западе, юго-западе, севере усиление ветра с низовой метелью.
В Астане: переменная облачность, без осадков, минус 4-6 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +5, +7 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +14, +16 °C.
20.02.2025, 18:45 166346
Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки - депутат об атаке на КТК
Казахстан в российско-украинском конфликте с самого начала занимал нейтральную позицию, подчеркнул Никита Шаталов
Фото: КТК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, заявил депутат мажилиса Никита Шаталов.
Я думаю, что те, кто принимал решение об атаке на инфраструктуру международного консорциума, должны понести наказание за это преступление против наших интересов. Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки и за агрессию в адрес наших интересов, причем ничем не мотивированную и ставящую под сомнение казахстанско-украинские взаимоотношения", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Он напомним, что в понедельник Каспийский трубопроводный консорциум подвергся атаке дронов, и украинская сторона признала свою ответственность за произошедшее.
Мотивация нападающей стороны состояла в том, что она оставляет за собой право наносить "удары по стратегическим объектам, которые поддерживают вооруженную агрессию России". В такой позиции есть масса экономических и дипломатических противоречий и вызывает вопрос, зачем в конечном счете это было сделано", - отметил депутат.
Очевидно, подчеркнул Никита Шаталов, что украинская сторона не могла не знать, что 90% нефти, которая проходит по данному трубопроводу, казахстанская, добытая с нашего Тенгизского месторождения, и выгоду от нее получают различные западные компании, экспортирующие сырье в ЕС.
Мы можем утверждать, что целью атаки было нанесение ущерба конкретно нашим экономическим интересам. Казахстан в российско-украинском конфликте с самого начала занимал нейтральную позицию - мы не поддерживали ни одну из сторон и также соблюдали все санкционные режимы против Российской Федерации. Между нашими странами не прекращались дипломатические контакты, диалог был и на высшем уровне - наш президент Токаев контактировал с Зеленским. На ПМЭФ глава государства отдельно высказывался и о проблеме ЛДНР, назвав их квазигосударственными образованиями, которые согласно уставу ООН мы не можем признать в качестве отдельных субъектов", - добавил депутат.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
20.02.2025, 18:10 168021
Мажилисмен спросил оператора Кашагана о продлении СРП-контрактов
Фото: kbv.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек спросил генерального директора North Caspian Operating Company Джанкарло Рую о продлении СРП-контрактов на выгодных для Казахстана условиях, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Сейчас рассматривается новый проект Налогового кодекса, и президент об этом сказал - об изменении условий СРП в части увеличения выплат именно Казахстану", - заявил депутат.
В свою очередь гендиректор North Caspian Operating Company Джанкарло Рую подчеркнул, что оператор не участвует в подписании и обсуждении СРП, потому что этот вопрос относится к компетенции акционеров и страны.
Напомним, в апреле прошлого стало известно, что правительство Казахстана подало в суд на нефтяные компании, которые ведут разработку на Кашагане и Карачаганаке.
Они обвиняются в несанкционированных расходах. Суммы исков, как сообщал министр энергетики, $13 млрд по Кашагану и $3,5 млрд по Карачаганаку.
Позже Министерство энергетики РК отклонило предложение отказаться от своих претензий в обмен на инвестиционные обязательства, что стало ударом по крупным международным компаниям.
В августе прошлого года сумма исков Казахстана к операторам Кашагана выросла до $160 млрд.
20.02.2025, 15:59 173521
Напавшего на ребенка в лифте подростка отправили в психиатрический стационар
За ним установлен усиленный режим наблюдения
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Павлодар. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка, который напал с ножом на пятилетнего мальчика в лифте в одном из жилых комплексов Астаны, поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В соответствии с постановлением суда в отношении несовершеннолетнего 2010 года рождения применены меры безопасности в виде помещения его в психиатрический стационар сроком на 1 месяц, рассказали в Минздраве.
Подросток проведет в медучреждении один месяц. За ним установлен усиленный режим наблюдения.
Напомним, в Астане психически нездоровый подросток нанес ребенку в лифте несколько ножевых ранений. Мальчика госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии многопрофильной детской городской больницы № 2.
Ребенок осмотрен, прооперирован, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения. Послеоперационное состояние ребенка стабильное. Вся необходимая медицинская помощь, консультации специалистов пострадавшему оказываются в полном объеме", - рассказали в столичном упрздраве.
Несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, вместе с законным представителем незамедлительно были доставлены в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, законный представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
После нападения казахстанские депутаты подняли вопрос о профилактике подобных случаев и необходимости реформы психоневрологических служб.
20.02.2025, 12:10 120541
В Алматы намерены снести часть ЖК "Autograph"
Фото: gov.kz
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы намерены снести часть жилого комплекса Autograph, заявила художник, экоактивистка и правозащитница Салтанат Ташимова.
Имеется состав правонарушения по 360 статье части 1, суд считает, что вина доказывается материалами дела, и суд назначил взыскание как к субъекту малого предпринимательства 45 МРП - 166 140 тенге с принудительным сносом возведенных строений блока 4 и блока 6", - написала она на своей странице в Сети.
Как сообщила экоактивистка, ранее по ее заявлению была начата проверка и выявлены нарушения в водоохранной полосе реки Есентай.
Это немыслимая, невероятная победа!" - добавила художник.
Напомним, в сентябре в городе Алматы приостановили строительство жилого комплекса Autograph.
Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы.
Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Петр Кодаш заявил о росте нарушений при строительстве в водоохранных и природоохранных зонах.
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?