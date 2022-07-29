Появились подробности решения о сносе ЖК "Жайсан" в Алматы

Фото: Акимат Алматы

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В Алматы собираются снести незаконно строящийся жилой комплекс в Наурызбайском районе. Оказалось, возводили его без разрешительных документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в отделе градостроительного контроля, проверка показала, что у застройщика нет эскизного проекта, согласованного с управлением городского планирования и урбанистики.

При проведении проверки было установлено, что с проектно-сметной документацией, не прошедшей экспертизу, даже без согласования эскизного проекта данное строительство продолжается. В этой связи были наложены административные меры. Также было выдвинуто представление для устранения допущенных нарушений. Однако заказчиком данное представление не исполнено. В связи с чем управлением было направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Судом удовлетворено о сносе данного объекта", - рассказал руководитель отдела градостроительного контроля по Ауэзовскому и Наурызбайскому районам Алматы Медет Рабаев.

Постановление суда вступит в силу в течение десяти дней. Потом должны начать снос. Но застройщик намерен подавать на апелляцию. А значит, процесс может затянуться, информирует телеканал КТК

По данным телеканала, нарушения были выявлены после массовых жалоб жителей ближайших частных домов.

Так, местный житель Аскар Жумагали, который живет напротив ЖК "Жайсан" рассказал, что летом 2021 года, когда рабочие утрамбовывали дно котлована, по его дому пошли трещины. Семья пожаловалась застройщику, тот пообещал возместить ущерб, но слова не сдержал. А весной этого года на месте запланированной детской площадки появился еще один котлован. Тогда жители микрорайона заподозрили неладное, коллективно обратились в акимат и суд.

Также жители утверждают, что в микрорайоне большие проблемы с канализацией и постоянно случаются перебои с подачей воды. Люди подозревают, что в этом тоже виноват застройщик ЖК "Жайсан".

Тем временем застройщик все обвинения опровергает. Уверяет, что чужую воду компания не берет, использует только свою. В качестве доказательств демонстрирует собственную скважину на территории ЖК.

Директор строительной компании также утверждает, что суд вынес решение о сносе строения необоснованно.

Никаких нарушений выявлено не было. Специализированный межрайонный суд, председателем которого являлась Басканбаева, не учел никакие абсолютно факты, которые мы предоставили, что вся строительная документация у нас имеется, она оригинальная. То есть здесь судом было рассмотрено только в одном направлении, на доводах было построено все это, и они приняли решение поддержать ГАСК", - сказал директор филиала ТОО "Маяк ЛТД" Марат Таргулов.

Сейчас объект готов наполовину. Территория жилого комплекса "Жайсан" - 2,7 гектара. По словам застройщика, здесь планировали возвести восемь четырехэтажных домов. К сегодняшнему дню построили четыре здания. Но теперь эти сооружения согласно постановлению суда должны пойти под снос.

Осложняется ситуация тем, что у стройкомпании уже есть клиенты, которые внесли часть суммы за квартиры в ЖК "Жайсан".

Мы заплатили за квартиру 50%. Нам сказали, что в конце этого года строительство закончат и мы получим квартиры. Сегодня прочитали новость о сносе. Теперь не знаю, что будет дальше и что нам делать. Будем подавать в суд. Пусть вернут деньги, больше ничего не надо!" - рассказала клиентка застройщика Раушан Шарипова.



