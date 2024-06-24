23.06.2024, 19:51 49196
Пожар 27-этажного ЖК в Астане: аким столицы пообещал отремонтировать квартиры пострадавшим
Фото: Facebook/Jenis Qasymbek
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жильцами многоквартирного дома, в котором 22 июня произошел крупный пожар, передает корреспондент агентства.
Встретился с жильцами пострадавших квартир ЖК, которое вчера горело. Формируем рабочую комиссию по ликвидации последствий пожара", - написал аким на своей странице в Facebook.
По его словам, в настоящее время эксперты подготавливают техническое заключение.
После сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", - сообщил Касымбек.
Ранее сообщалось, что В Астане вспыхнула наружная обшивка многоэтажки вблизи "Хан-Шатыра".
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24.06.2024, 12:43 3931
Жару до 46 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане
На страну надвигаются теплые воздушные массы из Ирана
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Теплые воздушные массы, надвигающиеся на Казахстан из Ирана, станут причиной аномальной сильной жары на юге республики.
Несмотря на то что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики, сообщили в РГП "Казгидромет".
Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35 - +38 градусов, на юге до очень сильной жары +40 - +46 градусов.
Напомним, в этом году во время паломничества в Мекку в Саудовской Аравии из-за жары погибло более тысячи мусульман.
22.06.2024, 18:44 118386
По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование
В результате поломки город остался без воды
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Павлодар. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По факту отключения воды в Павлодаре департамент энергонадзора проведет расследование, сообщает irbistv.kz.
Напомним, 21 июня в 8.45 произошла авария на насосной станции "Береговое". В результате поломки город остался без воды, а павлодарцы выстроились в очередь у колонок, магазинов и даже у фонтанов. Восстановить подачу удалось только в 21.00.
Работы по восстановлению велись в круглосуточном режиме. На сегодняшний день подача водоснабжения в Павлодаре восстановлена. Уважаемые жители, хочу принести извинения за причиненные неудобства. По данному факту департаментом энергонадзора будет проведено расследование", - сказал аким города Хасар Хабылбеков в своем видеообращении.
22.06.2024, 12:41 137526
Уволенного гендиректора Атырауского НПЗ восстановили в должности
Фото: КМГ
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по гражданским делам Астаны рассмотрен иск Галымжана Жусанбаева к ТОО "АНПЗ" о признании протокола внеочередного общего собрания участников, приказа о расторжении трудового договора недействительными, восстановлении в должности генерального директора, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал права истца нарушенными, так как ответчиком не доказано несоответствие работника квалификации в период испытательного срока. Трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения.
Постановлено признать приказ о расторжении трудового договора недействительным, восстановить Галымжана Жусанбаева в должности генерального директора, взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в размере 100 000 тенге.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее по результатам работы комиссии АО "НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора - главного инженера Адилета Шошанбаcова.
Напомним, на заводе возник конфликт между генеральным директором и его заместителями. Вице-глава АНПЗ Адилет Шошанбасов разместил в соцсетях обращение на имя президента, в котором подробно рассказал о причинах недавней аварии на АНПЗ, возможных хищениях и многочисленных нарушениях производственного процесса на предприятии. В ответ генеральный директор Галымжан Жусанбаев тоже записал видеообращение к президенту, в котором заявил, что информационная кампания против него начата с целью скрыть факты недобросовестной деятельности.
22.06.2024, 11:52 139536
Подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручения главы государства Генеральной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, имевшего место 18 июня в Киеве, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление. Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению", - сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре добавили, что 21 июня Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении преступления.
Для установления местонахождения Каратаева проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.
22.06.2024, 11:13 143196
Жительницу Туркестанской области оштрафовали на полмиллиона тенге за клевету в соцсети
Женщина обвинила директора школы в коррупции
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Туркестан. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Туркестанской области на своей странице в Fаcebook опубликовала пост, в котором обвинила директора районной средней школы в коррупции, сообщает Otyrar.
Директор школы заявила, что информация не соответствует действительности и наносит вред ее чести и достоинству. И подала в суд.
На судебном заседании правонарушитель свою вину признала и попросила прощения. Постановлением суда она признана виновной и ей наложено наказание в виде административного штрафа в размере 465 192 тенге. Суд приняв во внимание беременность правонарушительницы и тот факт, что она выразила искреннее раскаяние, извинилась перед потерпевшей и судом, уменьшил размер административного штрафа на 30%", - рассказали в Тюлькубасском районном суде.
22.06.2024, 09:36 146451
В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная война
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 22 июня, многие страны бывшего СССР почтут память людей, ставших жертвами Великой Отечественной войны.
83 года назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война (ВОВ), она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 млн человек. Из них 8,6 млн были военнослужащими, а более 16 млн человек - жертвами концлагерей, пленными и гражданскими людьми, погибшими от обстрелов, голода и болезней.
Как рассказывают в своем материале "Известия", в первый день войны, 22 июня, немецкий посол в СССР вручил наркому внутренних дел Советского Союза Вячеславу Молотову ноту об объявлении войны, такая же была передана советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову. Однако сами военные действия к этому моменту уже начались.
В тот же день советские власти издали указ о мобилизации. В полдень Вячеслав Молотов обратился ко всей стране с заявлением:
<...> Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан приказ нашим войскам отбить нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наша доблестная армия, флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар по врагу. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!"
Война разлучила многие семьи, на долгие годы положила конец мирной жизни. Молодые люди, только вчера окончившие школу или институт, сразу отправились на фронт защищать Родину.
День 22 июня по-настоящему траурный для каждого жителя бывшего СССР.
21.06.2024, 18:00 183371
В Актобе ликвидировали псевдорелигиозные пансионаты
Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям, заявили в прокуратуре региона
Фото: Depositphotos
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Актобе. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе прокуроры ликвидировали два псевдорелигиозных пансионата, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями (...) В настоящее время судом по иску прокуратуры города Актобе два пансионата "Актобе" и "Акжар" лишены регистрации и ликвидированы", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям.
Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства. Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты", - добавили в пресс-службе.
Ранее множественные нарушения были выявлены в школах Акмолинской области.
Напомним, в 2022 году участник январских событий рассказал о нападавших.
Хронология январских событий.
21.06.2024, 16:13 184681
Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: политолог заявил о попытках прозападных СМИ втянуть Казахстан в конфликт с Россией
Проамериканские СМИ, по словам Ашимбаева, заявляют о "политическом убийстве"
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.
Десятки убийств журналистов, политиков и активистов, оппозиционных украинскому режиму (взять хотя бы Олеся Бузину) они раскрыть не смогли, а тут проявили чудеса оперативности. Вся проамериканская сеть, вещающая на Казахстан, тут же взвыла о "политическом убийстве", в котором "виноваты" Токаев и, вроде бы, Путин. Насчет последнего они еще не решили", - написал общественник в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Токаев "проигнорировал швейцарский саммит в поддержку Зеленского", а Россия заявила о завершении следствия по теракту в "Крокусе", организованному СБУ при помощи западных спецслужб.
По мнению политолога, это попытка любой ценой втянуть Казахстан в конфликт.
Хотя бы вынудить Астану прекратить все формы сотрудничества с Москвой, а может и с Пекином - чего бы это не стоило национальной экономике, а если не удастся - то хотя бы максимально дестабилизировать ситуация в регионе", - убежден Ашимбаев.
Политолог отметил, что президент Казахстана проводит курс на нейтралитет, стабильность, консолидацию общества и защиту интересов Казахстана, чем и "бесит оппонентов".
Прозападная сетка из всех сил провоцирует межнациональную напряженность, с удовольствием "вступается" за религиозных экстремистов, тиражирует тему "гонений и пыток" в отношении "мирных активистов" и прокачивает вопросы "геноцида казахов". Нужно понимать, что никакой демократией или правами человека тут даже не пахнет. Речь идет о враждебной пропаганде и провокациях, проводимых в интересах конкретных зарубежных стран, которые привыкли решать свои проблемы руками "туземцев", - высказался эксперт.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
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