Предприниматели Карагандинской области поддерживают обращение Елбасы

Караганда. 21 марта. Kazakhstan Today - Предприниматели Карагандинской области поддерживают обращение Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

В эти нелегкие для нашей страны, для всего мира дни Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился ко всем казахстанцам с призывом поддержать действия президента страны Касым-Жомарта Токаева и правительства, направленные на борьбу с коронавирусом", - говорится в обращении предпринимателей региона.

Представители промышленного сектора, предприниматели, работники сферы сельского хозяйства Карагандинской области, где начинал свою трудовую деятельность Елбасы, считают справедливыми слова Нурсултана Абишевича о том, что каждый гражданин должен внести свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом.

Они поддерживают идею создания Фонда для сбора средств на борьбу с коронавирусом не на словах, а на деле. Только трудовые коллективы группы компаний ТОО "Казахмыс" перечислили 400 млн тенге в названный фонд", - говорится в сообщении.

Также эту инициативу поддержали АО "Шубаркуль комир", крестьянские хозяйства "Шанс" Абайского района и "Жаке" Бухаржырауского района, ТОО "Шерубай су", ТОО "ПК имени Кирова" Бухаржырауского района и многие другие.

Промышленники и предприниматели Карагандинской области уверены, что эта инициатива получит свое дальнейшее развитие и вместе мы преодолеем любые трудности.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





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