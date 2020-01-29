Представитель Президентского молодёжного кадрового резерва занял пост в Карагандинской области

Караганда. 28 января. Kazakhstan Today - Представитель Президентского молодёжного кадрового резерва назначен заместителем акима Каркаралинского района Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

В Каркаралинском районе назначили нового заместителя акима. Им стал Дидар Кабаев, который сумел пройти отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв. 31-летний замакима родом из этого же района. Окончил КарГТУ и Алматинскую академию экономики и статистики. Трудовую деятельность начал в 2013 году в аппарате акима города Караганды в должности инспектора, сообщили в пресс-службе акима области.

С 2013 по 2016 год Дидар Кабаев исполнял обязанности, а затем работал главным специалистом сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды".

С 2016 по 2018 год был заведующим сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды".

С ноября 2018 года и до сегодняшнего назначения работал руководителем ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района".

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев высказал идею о создании кадрового резерва как прозрачного и эффективного социального лифта для талантливой молодёжи. Это даёт возможность наиболее подготовленным и опытным молодым людям занять руководящие должности в системе государственного управления и квазигосударственного сектора. При возникновении вакансий на высшие административные и политические должности будут рассматриваться кандидатуры резервистов Президентского молодёжного кадрового резерва.

Всего участие в отборе приняли более 13 тысяч молодых казахстанцев. В итоговый список национальной комиссией были отобраны 300 человек . Семь из них - представители Карагандинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства