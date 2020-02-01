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Проблему уличных туалетов в школах решат к началу нового учебного года - МОН РК

31.01.2020, 19:07 5131
Проблему уличных туалетов в школах решат к началу нового учебного года - МОН РК
Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Сегодня на расширенной коллегии Министерства образования и науки РК вновь подняли вопрос уличных туалетов в школах Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
По словам заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева, в началу следующего учебного года во всех школах установят видеокамеры и решат проблему с уличными туалетами. 
 

По видеокамерам, уличным туалетам и так далее - мы получили поручение президента, взяли на себя обязательство до первого сентября все сделать. Мы все это сделаем. Что касается интеграции этих видеокамер с отделами полиции, то это будет обязательно. Мы сейчас всем райцентрам, областным центрам поручили все эти вопросы перевести на подведомственную охрану. Чтобы было не так, как сейчас - там в основном сидят бабушки и дедушки, вот и результат", - цитирует Сапарбаева портал Kazpravda.kz. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин попросила, чтобы архивы видеозаписей хранились вне учебных учреждений, чтобы исключить возможность удаления материалов сотрудниками школ. 
 
Напомним, проблема уличных туалетов в школах встала особенно остро после изнасилования семиклассницы в Таразе. Тогда подозреваемого задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. Педофила приговорили к 25 годам колонии и химической кастрацииПрезидент назвал случай в Таразе позором.
 

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