Проблему уличных туалетов в школах решат к началу нового учебного года - МОН РК

По словам заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева, в началу следующего учебного года во всех школах установят видеокамеры и решат проблему с уличными туалетами.
По видеокамерам, уличным туалетам и так далее - мы получили поручение президента, взяли на себя обязательство до первого сентября все сделать. Мы все это сделаем. Что касается интеграции этих видеокамер с отделами полиции, то это будет обязательно. Мы сейчас всем райцентрам, областным центрам поручили все эти вопросы перевести на подведомственную охрану. Чтобы было не так, как сейчас - там в основном сидят бабушки и дедушки, вот и результат", - цитирует Сапарбаева портал Kazpravda.kz.
Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин попросила, чтобы архивы видеозаписей хранились вне учебных учреждений, чтобы исключить возможность удаления материалов сотрудниками школ.
Напомним, проблема уличных туалетов в школах встала особенно остро после изнасилования семиклассницы в Таразе. Тогда подозреваемого задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. Педофила приговорили к 25 годам колонии и химической кастрации. Президент назвал случай в Таразе позором.
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