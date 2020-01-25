Изнасиловавшему в туалете школьницу вынесли приговор

В декабре 2017 года Турганов зарегистрировал в органах юстиции ТОО "RID inc" под торговой маркой LIDER. В дальнейшем, под предлогом выплаты ежемесячных дивидендов в размере 30% от вложенной суммы денег, завладел денежными средствами вкладчиков.