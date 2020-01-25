Изнасиловавшему в туалете школьницу вынесли приговор

Тараз. 24 января. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный уголовный суд Жамбылской области приговорил изнасиловавшего в школьном туалете девочку к 25 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.
Также осуждённому назначена процедура химической кастрации.
Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. В Таразе прямо во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Как выяснилось единственный туалет в здании школы чаще всего был закрыт, и дети были вынуждены ходить в уличный туалет. Здесь педофил и напал на семиклассницу. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания.
Пострадавшая опознала педофила. 38-летний подозреваемый ранее судим за кражу.
Как сообщалось ранее, сегодня на расширенном заседании правительства, президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения, касающиеся пресечения насилия в отношении детей. Поручаю акимам регионов довести оснащенность системами видеонаблюдения и элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году. То, что произошло в Таразе, - это позор", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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