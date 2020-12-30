Проект "Сельская школа" реализуется в Акмолинской области

Кокшетау. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области стартовал новый образовательный проект "Сельская школа", направленный на повышение качества образования в сельских школах через улучшение педагогической практики, совершенствование материально-технической базы и доступность цифровых ресурсов, передает Kazakhstan Today.

Инициаторами проекта являются управляющая компания холдинга Aitas, в состав которого входят 11 предприятий в области растениеводства, производства и переработки мяса птицы, дистрибуции, среди которых - Макинская птицефабрика и автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", сообщает пресс-служба управления внутренней политики региона.

В ведомстве рассказали, что сегодня в рамках данного проекта в школу-гимназию города Макинска Буландынского района привезли оборудование и технику для кабинетов информатики, робототехники, инженерии для мальчиков и кабинета труда для девочек.

По словам представителя холдинга Данияра Токтарова, основная задача проекта - сокращение разрыва качества образования между городскими и сельскими школами, повышения качества образования.

В проекте участвуют 4 школы: Макинская школа-гимназия и 3 школы в ВКО. Специалисты Назарбаев интеллектуальной школы и центра педагогического мастерства с апреля проводят онлайн обучение для учителей этих школ. Помимо этого, НИШ предоставляет дополнительную учебную литературу, также они провели инвентаризацию школы и дали нам список того что нужно купить. Наша компания финансирует этот проект", - рассказал представитель.





В УВП отметили, что, согласно проекту, улучшение материально-технической базы будет осуществляться в течение нескольких лет.

В этом году проводится диагностика школ, оснащение кабинетов (информатика, робототехника, инженерия для мальчиков и кабинет труда для девочек), структурированная кабельная сеть и программное обеспечение, повышение квалификации учителей, организация школьного пространства. Последующие два года планируется оснащение кабинетов химии, физики, биологии, музыки, естествознания, спортивного и актового залов и кабинетов начальной, основной и старшей школы", - резюмировали в ведомстве.

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