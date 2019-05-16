Проверку системы оповещения города проведут завтра в Нур-Султане

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В четверг, 16 мая, в 09.55, будет проведена проверка системы оповещения города Нур-Султана с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов, передает Kazakhstan Today со ссылкой на ДЧС столицы.

Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!". Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и так далее) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке, напомнили в пресс-службе ведомства.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.

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