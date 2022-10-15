Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию

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Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 28 586 случаев ОРВИ, большая часть заболевших - дети, сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Қасымхан Алпысбайұлы.

В городе циркулируют вирусы острых респираторных вирусных инфекций: риновирусы, РС вирус, вирус парагриппа, сезонный коронавирус", - отметил глава департамента.

Он отметил, что в предстоящий эпидемический сезон будут циркулировать субтипы вируса типа A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2021/2022 эпидсезоне. Поэтому наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация.

Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон в октябре-ноябре только вакциной текущего года производства", - рекомендует главный санитарный врач Алматы.

По его словам, в этом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина "Гриппол Плюс" российского производства в количестве 130 000 доз, содержащая штаммы против гриппа предстоящего сезона. Кроме того, ожидается дополнительная поставка 80 тысяч доз данной вакцины. Таким образом, общее количество закупленной вакцины в текущем предэпидемическом сезоне составит 210 тысяч доз.

После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до 1 года). К слову, безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет, отметил санврач.

На сегодняшний день прививки против гриппа получили свыше 125 тысяч алматинцев.