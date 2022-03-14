Qazaq Air восстанавливает все рейсы в Россию с 13 марта

КОКШЕТАУ. 13 МАРТА - До празднования Наурыз мейрамы осталось чуть больше недели, и в Акмолинской области уже началась подготовка праздничных мероприятий, сообщили в управлении внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации управления культуры, в праздничной декаде с 13 по 23 марта запланированы обширные проекты, среди которых проведение исторической реконструкции древних традиций, фестивалей "Наурыз коже", семейных ансамблей, национальных инструментов, конкурсы "Келіндер", "Әжелер". Для акмолинцев будут проведены благотворительные выездные концерты, акции, конкурсы детского творчества, конкурсы на знание "Бата", челленджы национальной кухни, национальных орнаментов, национальной одежды и многие другие мероприятия.

Сегодня праздничную декаду открыл интерактивный концерт, организованный в областном центре в ТРЦ "РИО".

В программе выступили творческие коллективы областного дворца культуры "Кокшетау": народный фольклорный ансамбль "Кербез сұлу", домбровый ансамбль "Коркемтау", вокальная группа народного хора ветеранов, солисты студии эстрадного вокала "Шамшырак" Дильназ Маликова и Арай Негимеджанова, народный ансамбль танца "Шалкыма", вокальный квартет, саксофонист Вадим Белый и солист Толеген Аманов", - отметили в областном ведомстве.

Насладиться живой музыкой собрались сотни гостей и посетителей торгово-развлекательного центра, которых организаторы угостили баурсаками.

Пришла с мужем и детьми. Мы несомненно ждем таких праздников, чтобы хорошо провести время, отдохнуть. Было приятно, что подготовили угощения. Хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Наурыз и пожелать всем добра, счастья и единства", - отметила жительница города.

Всего в регионе в преддверии праздника Наурыз мерйрамы пройдет более 1000 праздничных мероприятий.