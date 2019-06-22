Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - Авиакомпания QAZAQ AIR запускает чартерные рейсы на Иссык-Куль, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 июля 2019 года по понедельникам и пятницам авиалайнеры QAZAQ AIR будут осуществлять прямые перелеты из Алматы в международный аэропорт Иссык-Куль, находящийся в селе Тамчы Кыргызской Республики. Длительность полета - не более 40 минут.

Летняя чартерная программа по популярному курортному направлению к озеру Иссык-Куль выполняется авиаперевозчиком совместно с туроператором KOMPAS.

Авиакомпания QAZAQ AIR обслуживает региональные маршруты в Центрально-Азиатском регионе. 100% акций авиакомпании принадлежит казахстанскому АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына".

Воздушный флот QAZAQ AIR является самым молодым среди авиакомпаний Казахстана и состоит из современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров De Havilland Canada Dash 8-400 средним возрастом два с половиной года.

Самолет De Havilland Canada Dash 8-400- региональный авиалайнер нового поколения, оснащенный современной активной системой подавления шума и вибрации в пассажирском салоне, комфортабельными креслами с широким шагом, большими иллюминаторами, просторными багажными полками и яркой светодиодной подсветкой.

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