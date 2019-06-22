QAZAQ AIR запускает чартерные рейсы на Иссык-Куль

Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 июля 2019 года по понедельникам и пятницам авиалайнеры QAZAQ AIR будут осуществлять прямые перелеты из Алматы в международный аэропорт Иссык-Куль, находящийся в селе Тамчы Кыргызской Республики. Длительность полета - не более 40 минут.
Летняя чартерная программа по популярному курортному направлению к озеру Иссык-Куль выполняется авиаперевозчиком совместно с туроператором KOMPAS.
Авиакомпания QAZAQ AIR обслуживает региональные маршруты в Центрально-Азиатском регионе. 100% акций авиакомпании принадлежит казахстанскому АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына".
Воздушный флот QAZAQ AIR является самым молодым среди авиакомпаний Казахстана и состоит из современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров De Havilland Canada Dash 8-400 средним возрастом два с половиной года.
Самолет De Havilland Canada Dash 8-400- региональный авиалайнер нового поколения, оснащенный современной активной системой подавления шума и вибрации в пассажирском салоне, комфортабельными креслами с широким шагом, большими иллюминаторами, просторными багажными полками и яркой светодиодной подсветкой.
Напомним, за последнее время авиакомпания QAZAQ AIR запустила авиарейсы из Нур-Султана в Атырау и Усть-Каменогорск, из Алматы в Ош (Кыргызстан), а также из Атырау в Астрахань.
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