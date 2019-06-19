QAZAQ AIR запускает регулярные авиарейсы из Нур-Султана в Атырау и Усть-Каменогорск

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - Авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые регулярные авиарейсы Нур-Султан - Атырау и Нур-Султан - Усть-Каменогорск с 7 и 10 июля 2019 года соответственно, передает Kazakhstan Today.

Полеты на современном комфортабельном авиалайнере из столицы Казахстана в Атырау будут выполняться по воскресеньям. Стоимость билета за перелет длительностью 2 часа 40 минут начинается от 24 633 тенге, включая все сборы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы по направлению Нур-Султан - Усть-Каменогорск будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. Стоимость билета за перелет в одну сторону начинается от 15 616 тенге, включая все сборы, продолжительность полета составит 1 час 30 минут.

Также в авиакомпании сообщили о возобновлении регулярных полетов по направлениям Нур-Султан - Семей (по понедельникам и субботам) и Нур-Султан - Шымкент (по средам, пятницам и воскресеньям). Запуск рейсов даст пассажирам авиакомпании возможность выбирать маршруты с удобными стыковками из Шымкента - в Атырау, Усть-Каменогорск и Актобе, из Усть-Каменогорска - в Жезказган, Актобе и Шымкент, а также Семей - Актобе и Павлодар - Жезказган.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства