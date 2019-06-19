QAZAQ AIR запускает регулярные авиарейсы из Нур-Султана в Атырау и Усть-Каменогорск

Полеты на современном комфортабельном авиалайнере из столицы Казахстана в Атырау будут выполняться по воскресеньям. Стоимость билета за перелет длительностью 2 часа 40 минут начинается от 24 633 тенге, включая все сборы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Рейсы по направлению Нур-Султан - Усть-Каменогорск будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. Стоимость билета за перелет в одну сторону начинается от 15 616 тенге, включая все сборы, продолжительность полета составит 1 час 30 минут.
Также в авиакомпании сообщили о возобновлении регулярных полетов по направлениям Нур-Султан - Семей (по понедельникам и субботам) и Нур-Султан - Шымкент (по средам, пятницам и воскресеньям). Запуск рейсов даст пассажирам авиакомпании возможность выбирать маршруты с удобными стыковками из Шымкента - в Атырау, Усть-Каменогорск и Актобе, из Усть-Каменогорска - в Жезказган, Актобе и Шымкент, а также Семей - Актобе и Павлодар - Жезказган.
Казахстан постоянно работает над увеличением числа внутренних и международных авиарейсов. В частности, увеличено количество рейсов между Нур-Султаном и Стамбулом. Российская авиакомпания "Северный ветер" запускает рейс Самара - Алматы, а казахстанский лоукостер FlyArystan открыл регулярные бюджетные рейсы из Алматы в Караганду и другие города страны. Авиакомпания QAZAQ AIR с апреля 2019 года запустила регулярное авиасообщение по маршруту Атырау - Астрахань.
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