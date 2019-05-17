Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Авиакомпании увеличили количество рейсов между Нур-Султаном и Стамбулом, передает Kazakhstan Today.

С июня 2019 года казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" увеличивает количество рейсов между городами Нур-Султан и Стамбул с 5 до 6 в неделю. Дополнительные рейсы будут выполняться на воздушных судах типа A320. Кроме этого, с начала июля 2019 года турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличивает количество рейсов между городами Нур-Султан и Стамбул с 5 до 7 в неделю... Дополнительные рейсы авиакомпании Turkish Airlines будут выполняться на воздушных судах типа Б737", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Таким образом, общее количество рейсов между столицей Казахстана и крупнейшим городом Турции будет увеличено с 10 до 13 в неделю.

Увеличение рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя дружественными странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран", - отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства