Авиакомпании увеличили количество рейсов между Нур-Султаном и Стамбулом

С июня 2019 года казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" увеличивает количество рейсов между городами Нур-Султан и Стамбул с 5 до 6 в неделю. Дополнительные рейсы будут выполняться на воздушных судах типа A320. Кроме этого, с начала июля 2019 года турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличивает количество рейсов между городами Нур-Султан и Стамбул с 5 до 7 в неделю... Дополнительные рейсы авиакомпании Turkish Airlines будут выполняться на воздушных судах типа Б737", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.
Таким образом, общее количество рейсов между столицей Казахстана и крупнейшим городом Турции будет увеличено с 10 до 13 в неделю.
Увеличение рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя дружественными странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран", - отметили в ведомстве.
Казахстан постоянно работает над увеличением числа внутренних и международных авиарейсов. Так, российская авиакомпания "Северный ветер" запускает рейс Самара - Алматы, а казахстанский лоукостер FlyArystan открыл регулярные бюджетные рейсы из Алматы в Караганду и другие города страны. Авиакомпания QAZAQ AIR с апреля 2019 года запустила регулярное авиасообщение по маршруту Атырау - Астрахань.
Между тем в апреле и мае текущего года были приостановлены полеты в Дели из Нур-Султана и Алматы по причине закрытия воздушного пространства между Пакистаном и Индией.
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