Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанская авиакомпания открывает рейсы из Алматы в Ош, передает Kazakhstan Today.

С 7 июня 2019 года современные региональные лайнеры Bombardier Q400 NextGen авиакомпании QAZAQ AIR начнут регулярные полеты на юг Кыргызской Республики - в город Ош. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билета за перелет из Алматы в Ош длительностью 1 час 5 минут начинается от 15 922 тенге, включая все сборы, билет из Оша в Алматы обойдется в 48$, включая все сборы, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Совсем недавно, в дополнение к сезонным рейсам к берегам озера Иссык-Куль авиакомпания QAZAQ AIR расширила свою маршрутную сеть в Республике Кыргызстан регулярными рейсами в Бишкек. А в мае будут открыты рейсы в Ош, которые, мы уверены, послужат сближению наших братских народов", - отметил и.о. председателя правления авиакомпании QAZAQ AIR Адель Даулетбек.

Авиакомпания QAZAQ AIR обслуживает региональные маршруты в Центральноазиатском регионе. 100% акций авиакомпании принадлежит казахстанскому АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

Воздушный флот QAZAQ AIR состоит из современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров Bombardier Q400 NextGen средним возрастом около трёх с половиной лет.

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