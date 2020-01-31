Работники обвинили начальника Актюбинского локомотивного депо в травле коллектива

Актобе. 30 января. Kazakhstan Today - В Актюбинской области профсоюзной организации пришлось подключиться к решению конфликта, возникшего между работниками и начальником локомотивного депо, передает Kazakhstan Today.

По словам работников, начальник депо Талгат Медеубаев создал невыносимую обстановку, по-хамски относится к подчиненным и грозит увольнением каждому, кто выражает свое несогласие и возмущение.

В управление по инспекции труда Актюбинской области через транспортную прокуратуру поступило коллективное обращение от 69 работников АО "НК "КТЖ" ГП "Актюбинское отделение дорог "Эксплуатационное локомотивное депо ТЧЭ Актобе". Суть жалобы заключается в неэтичном поведении и действиях руководителя предприятия, в тяжелой психологической обстановке, сложившейся в коллективе, а также привлечении сотрудников к работам, не предусмотренным трудовым договором", - сообщил порталу Kazpravda.kz председатель Профцентра Актюбинской области Алтынбек Амиргалиев.





Он отметил, что, по поступившей жалобе Управлением по инспекции труда в ближайшее время запланировано проведение соответствующей проверки на предприятии.

Несмотря на то, что ранее обращений по данному факту в отраслевой профсоюз не поступало, данный вопрос с 27 января текущего года находится на постоянном контроле Территориального объединения профсоюзов по Актюбинской области и Западного филиала отраслевого профсоюза железнодорожного, авто-, воздушного транспорта. Для разрешения ситуации мы выезжали на предприятие. Выяснением обстоятельств дела сегодня занимается межведомственная комиссия, в состав которой входят профсоюзы, а также представители АО "КТЖ Грузовые перевозки", АО "КТЖ ГП", руководители Актюбинского отделения грузовых перевозок АО "НК "КТЖ", - отметил Амиргалиев.





Он подчеркнул, что по результатам работы комиссии будет представлена дополнительная информация.

По словам работников депо, проблемы начались после того, как руководителем депо стал Талгат Медеубаев. С тех пор на предприятии считается нормой хамство со стороны руководителя в общении с подчинёнными, унижения и нарушение трудового законодательства. На предприятии процветает блат, а работников заставляют убирать снег и делать ремонт дома у третьих лиц.

То, что человек устал и это снижает безопасность рейса, никого не волнует. Кроме этого, машинистов, которые отдыхают после рейса, могут вызвать для того, чтобы чистить рельсы или территорию депо", - рассказал один из машинистов.





Возмущенные рабочие просили созданную комиссию очень внимательно отнестись к их требованиям. В противном случае, заявили работники депо, они готовы пойти даже на крайние меры.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства