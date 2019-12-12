Здание Ramada Plaza в Нур-Султане выставят на торги

Ramada Plaza будет выставлена на приватизацию в начале следующего года. Оно оказалось нефункциональным для МВД, поэтому было принято решение перевести его в республиканскую собственность и выставить на открытые торги", - сообщил Смаилов.
При этом он отметил, что здание предпочтительнее использовать в дальнейшем как отель.
Ранее сообщалось, что Ramada Plaza была передана в собственность акимата, который, в свою очередь, передал его столичному ДВД.
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