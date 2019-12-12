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Здание Ramada Plaza в Нур-Султане выставят на торги

11.12.2019, 13:18 15067
Здание Ramada Plaza в Нур-Султане выставят на торги
Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Здание бывшей гостиницы Ramada Plaza в Нур-Султане выставят на торги. Об этом журналистам сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства.
 

Ramada Plaza будет выставлена на приватизацию в начале следующего года. Оно оказалось нефункциональным для МВД, поэтому было принято решение перевести его в республиканскую собственность и выставить на открытые торги", - сообщил Смаилов.

 
При этом он отметил, что здание предпочтительнее использовать в дальнейшем как отель. 
 
Ранее сообщалось, что Ramada Plaza была передана в собственность акимата, который, в свою очередь, передал его столичному ДВД
 

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