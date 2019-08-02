Раненого инспектора "Охотзоопрома" выписали из больницы

Кокшетау. 1 августа. Kazakhstan Today - Раненого в результате нападения браконьеров инспектора "Охотзоопрома" Самата Оспанова выписали из больницы, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, состояние пациента на момент выписки удовлетворительное.





"Рана зажила первичным натяжением. Пациент выписывается под наблюдение хирургов поликлиники по месту жительства", - сообщил заместитель главного врача по хирургии Акмолинской областной многопрофильной больницы Дмитрий Чайков.





Как сообщалось ранее, 23 июля инспекторами ЦРФ РГКП "ПО Охотзоопром" при патрулировании территории Жаркаинского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" были произведены выстрелы, в результате которых два инспектора получили ранения. При транспортировке Каныш Нуртазинов скончался от полученных ран . Самат Оспанов был доставлен в больницу, где ему была проведена операция.





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