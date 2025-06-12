Реконструкцию уже отремонтированной улицы планировал провести акимат Кызылорды

Рассказать друзьям

Кызылорда. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде предотвратили необоснованную трату 2,8 млрд тенге на ремонт и очистку улиц, - В Кызылорде предотвратили необоснованную трату 2,8 млрд тенге на ремонт и очистку улиц, сообщили в прокуратуре Кызылординской области.





Как рассказали в региональной прокуратуре, акимат Кызылорды объявил конкурс по ремонту городских улиц на сумму 1,4 млрд тенге, куда была включена отремонтированная ранее улица.





Аналогично без указания места и объема работ власти города объявили конкурс на 1,2 млрд тенге на капитальный ремонт улиц. Также, несмотря на проведение ежегодной санитарной очистки городских улиц, был объявлен тендер на дополнительные очистные работы на 223,2 млн тенге.





По итогам рассмотрения внесенного акта надзора отменены 3 конкурса на сумму 2,8 млрд тенге", - добавили в прокуратуре.



