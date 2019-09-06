Руководителя Атырауского департамента Комитета госаудита сняли с должности за коррупцию его заместителей

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Руководителя Атырауского территориального департамента Комитета внутреннего госаудита сняли с должности за коррупцию его заместителей. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, передает Kazakhstan Today.

Нами внесено представление на имя министра финансов о рассмотрении вопроса по дальнейшему пребыванию на руководящей должности руководителя Атырауского территориального департамента Комитета внутреннего госаудита, чьи непосредственные заместители были осуждены за коррупцию. По результатам рассмотрения представления указанный руководитель освобожден от занимаемой должности", - проинформировала Жарова.

При этом она отметила, что в дальнейшем после каждого состоявшегося приговора Агентство будет ставить вопрос об ответственности непосредственных руководителей за коррупцию подчиненных

Пока это будет в рекомендательной форме. Но после принятия соответствующих законодательных поправок , это будет обязательной нормой", - сказала руководитель департамента.

Хочу отметить, что не все государственные органы уделяют внимание данному вопросу. Зачастую при рассмотрении представлений ограничиваются увольнением лиц, совершивших коррупционные преступления и привлекаемых к уголовной ответственности. В отношении же их непосредственных руководителей какие-либо меры за отсутствие контроля за деятельностью подчиненных не применяются. Сейчас мы анализируем такую практику и будем вынуждены повторно направлять представления с рекомендациями о привлечении к ответственности непосредственных руководителей", - заключила Анар Жарова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства