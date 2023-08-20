Самоубийство солдата в Жамбылской области: пять должностных лиц сняты с занимаемых должностей

Были сняты с должностей начальник областного департамента Погранслужбы, руководитель пограничного управления, начальник заставы и заместители по воспитательной работе

Фото: кадр из видео Минобороны

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После самоубийства солдата-срочника на - После самоубийства солдата-срочника на погранзаставе в Жамбылской области пять должностных лиц были сняты с занимаемых должностей.





К сожалению, у нас имели место такие факты (суицида. - Прим. редакции). Ранее мы уже обсуждали вопрос гибели нашего военнослужащего. По каждому факту проводится тщательное служебное расследование. Виновные должностные лица привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности. По последнему случаю пять должностных лиц были сняты с занимаемых должностей, один понижен в должности", - сказал заместитель начальника департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы Пограничной службы КНБ - начальник управления кадров Ерик Бериков на брифинге в СЦК.





Он уточнил, что были сняты с должностей начальник областного департамента Погранслужбы, руководитель пограничного управления, начальник заставы и заместители по воспитательной работе.





Ерик Бериков отметил, что к причинам суицидов, как правило, относятся семейно-бытовые проблемы, игровая зависимость или долговые обязательства. Он заверил, что дедовщины в Пограничной службе нет.



