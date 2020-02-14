Санитарный контроль усилен на таможенных постах Мангистауской области из-за коронавируса

Актау. 13 февраля. Kazakhstan Today - Санитарный контроль усилен на двух таможенных постах Мангистауской области в связи с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусом на таможенных постах "Тажен" и "Темир-баба" Мангистауской области, дислоцированных на внешних границах Евразийского экономического союза, усилены меры санитарно-карантинного контроля. В пунктах пропуска тщательно следят за состоянием въезжающих в страну граждан", - сообщили в департаменте государственных доходов региона.

В ведомстве отметили, что посты оснащены стационарными и переносными тепловизорами, имеются медкабинеты, медицинские маски, специальные медицинские костюмы, комбинезоны и так далее. С должностными лицами проведены обучение и инструктажи по действиям при срабатывании тепловизора.

Как рассказал руководитель таможенного поста "Темир-баба" Ерсайын Алимбаев, на сегодняшний день пункт пропуска работает по обычному графику. Наряду с этим таможенный пост на постоянной основе взаимодействует с центральным аппаратом ДГД и СЭС Мангистауской области для оперативного реагирования на возможные изменения эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу усилен санэпидконтроль на всех пунктах въезда через границу с КНР, включающий в себя контроль тепловизорами, мониторинг состояния здоровья. Приостановлена выдача виз, режим 72-часового безвизового пребывания граждан КНР, деятельность МЦПС "Хоргос" Прекращены пассажирские перевозки (авиа, железнодорожные, автотранспортные).

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