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Санитарный контроль усилен на таможенных постах Мангистауской области из-за коронавируса

13.02.2020, 20:16 6373
Актау. 13 февраля. Kazakhstan Today - Санитарный контроль усилен на двух таможенных постах Мангистауской области в связи с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусом на таможенных постах "Тажен" и "Темир-баба" Мангистауской области, дислоцированных на внешних границах Евразийского экономического союза, усилены меры санитарно-карантинного контроля. В пунктах пропуска тщательно следят за состоянием въезжающих в страну граждан", - сообщили в департаменте государственных доходов региона.

 
В ведомстве отметили, что посты оснащены стационарными и переносными тепловизорами, имеются медкабинеты, медицинские маски, специальные медицинские костюмы, комбинезоны и так далее. С должностными лицами проведены обучение и инструктажи по действиям при срабатывании тепловизора.
 
Как рассказал руководитель таможенного поста "Темир-баба" Ерсайын Алимбаев, на сегодняшний день пункт пропуска работает по обычному графику. Наряду с этим таможенный пост на постоянной основе взаимодействует с центральным аппаратом ДГД и СЭС Мангистауской области для оперативного реагирования на возможные изменения эпидемиологической ситуации.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу усилен санэпидконтроль на всех пунктах въезда через границу с КНР, включающий в себя контроль тепловизорами, мониторинг состояния здоровья. Приостановлена выдача виз, режим 72-часового безвизового пребывания граждан КНР, деятельность МЦПС "Хоргос"Прекращены пассажирские перевозки (авиа, железнодорожные, автотранспортные).
 

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