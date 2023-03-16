Сенат принял в первом чтении проект Социального кодекса

Рассказать друзьям

Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента, рассмотрев на пленарном заседании палаты, приняли в первом чтении проект Социального кодекса РК, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова отметила, что новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных главой государства.





Основы этих преобразований отражены в представленном проекте Социального кодекса. В нем, во-первых, предлагается кардинальное изменение парадигмы господдержки: она будет больше направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий. Во-вторых, предусматривается углубление цифровизации социальной сферы, обеспечивающей переход от используемой сегодня заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной форме и проактивному формату их предоставления. В-третьих, ответственность за социальное обеспечение граждан будет возлагаться не только на государство, но и на работодателей и самих граждан. Эти обязательства будут реализованы в рамках нового социального контракта. В-четвертых, меры по развитию системы социального страхования будут направлены на стимулирование продуктивной и формальной занятости", - сказала Тамара Дуйсенова.





Глава МТСЗН добавила, что при разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект кодекса содержит 5 разделов и 21 главу.





Также министр сделала акцент на 5 основных новеллах документа.





Первая новелла - это Цифровая карта семьи, которая формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. Поэтому в кодексе мы обозначили ЦКС как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС будет являться своеобразным электронным уведомителем, информирующим людей о полагающейся им государственной поддержке исходя из социального статуса и степени благополучия членов семьи", - сообщила Тамара Дуйсенова.





По ее словам, уведомление будет направляться каждой семье в виде SMS-сообщений центральным государственным органом. Пособия и выплаты будут назначаться гражданам в проактивном формате на основе данных, имеющихся в информационной системе.





Вторая новелла - усиление адресной социальной поддержки, которое будет предусматривать сначала адресные меры для упреждения социальных рисков, только затем адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков. Необходимость оказания адресных мер будет выявляться на основе данных из ЦКС.





При этом в Соцкодексе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет; монетизация гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи; присвоение статуса награжденных матерей женщинам, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", и увеличение им размера пособий; увеличение размеров государственных пособий отдельным категориям социально уязвимых слоев населения.





Кроме того, черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума.





Мы изучили подходы, применяемые в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде - 50%, в Швеции, Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции - 60%. Мы также намерены внедрить этот опыт", - заявила министр.





По ее словам, если прожиточный минимум обеспечивает физиологическое восстановление человека, медианный доход - это средний прожиточный минимум, покрывающий фактические потребительские расходы населения в целом.





С 2025 года адресная социальная помощь будет предоставляться гражданам, имеющим доходы ниже среднего медианного. Вместе с адресными мерами это обеспечит семьям возможность выхода из трудной жизненной ситуации", - добавила Тамара Дуйсенова.





Третья новелла - трансфомация системы социального обслуживания, главная цель которой - повышение доступности специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью.





Предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями. Еще одно изменение - пересмотр стандартов ССУ и введение подушевого норматива. Для услуг будут отдельные нормативы, а для компенсаторных технических средств - предельные цены. Эти изменения, с одной стороны, приведут к дальнейшей монетизации некоторых видов техсредств или товаров, с другой стороны, широкое вовлечение частного сектора позволит обеспечить доступность ССУ, особенно в сельских населенных пунктах", - рассказала министр.





Кроме того, предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по порталу социальных услуг, созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков.





Четвертая новелла касается системы социального страхования и пенсионного обеспечения граждан.





В своем выступлении Тамара Дуйсенова подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по 5 социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.





Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан", - сообщила министр.





При этом главным трендом предлагаемых изменений является: участие в системе социального обеспечения государства, работодателей и работников; усиление взаимосвязи между стажем участия в системе и размерами социальных выплат; поэтапное увеличение пенсионных и социальных выплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы.





Так, с этого года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере 45% от прежнего дохода сроком до 6 месяцев", - отметила глава МТСЗН.





Говоря об изменениях в системе пенсионного обеспечения, предусмотренных в проекте Соцкодекса, Тамара Дуйсенова сообщила, что для действующих пенсионеров в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей, или до 70% от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.





Кроме того, вносятся изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Теперь пенсионные накопления выше установленного порога достаточности граждане будут тратить только на лечение и приобретение жилья.





Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.





Пятая новелла - новые подходы к сфере обеспечения занятости населения, которые будут реализованы по следующим направлениям.





Первое - либерализация рынка труда. Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость.





В этих целях введено понятие "независимого работника" - лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.





Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе "Яндекс.Такси", курьеры, присоединившиеся к онлайн-платформе Glovo, будут отнесены к категории таких работников", - проинформировала министр.





Второе - формирование цифровых центров занятости.





На сегодняшний день процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через электронную биржу труда. В связи с этим в проекте Соцкодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей", - пояснила Тамара Дуйсенова.





Глава МТСЗН сообщила, что также подготовлен ряд поправок в законодательство, направленных на формирование новой миграционной политики и дальнейшее совершенствование трудового законодательства.





Их цель - обеспечение экономики Казахстана востребованными и квалифицированными кадрами, совершенствование трудовых отношений между работодателями и работниками", - добавила министр.





Тамара Дуйсенова отметила, что большая часть новелл, предусмотренных проектом Социального кодекса, принята в рамках законов, подготовленных во исполнение поручений главы государства, и реализуется с 1 января текущего года.





Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2022 году выплачено более 440 млрд тенге на пособия по инвалидности и потере кормильца.







