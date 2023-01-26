В Казахстане в 2022 году выплачено более 440 млрд тенге на пособия по инвалидности и потере кормильца

Более 538 тысяч человек получают пособия по инвалидности в Казахстане

Фото: pexels.com

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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - С января по декабрь 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено более 341 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 99,9 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





По состоянию на 1 января 2023 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет порядка 538,6 тысячи человек, по случаю потери кормильца - порядка 189,9 тысячи человек.





Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.





Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.





Напомним, с 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.





С 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1-й группы - 77 889 тенге, 2-й группы - 62 068 тенге, 3-й группы - 42 190 тенге.