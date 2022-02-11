Сенатор указал на низкое оснащение пожарных и спасателей в Казахстане

Фото: УВП города Нур-Султана
На сегодняшний день в государственной противопожарной службе 419 подразделений, более половины из которых расположены в приспособленных помещениях, а не в специальных. В частности, 112 требуют капитального ремонта, 20 подлежат сносу, так как находятся в аварийном состоянии. Необходимо отметить, что за годы независимости для государственной противопожарной службы построено только 26 комплексов депо", - сказал Сергей Ершов.
По его словам, количественные и качественные параметры пожарных депо недостаточны для должного оказания помощи населению.
В первоочередном порядке требуется строительство 124 комплексов пожарных депо как в городской, так и в сельской местности. На вооружении служб пожаротушения имеется 3553 единицы техники различного функционального назначения. При этом 730 эксплуатируются с 70-90-х годов и требуют обновления в связи с выработкой ресурса", - сообщил депутат.
Он напомнил, что в ходе январских событий было повреждено 30 единиц пожарно-спасательной техники, из которых силами министерства восстановлена 21 единица, остальные сняты с боевого счета. Также похищено 342 и повреждено 728 единиц пожарно-технического вооружения, что нанесло ощутимый урон и так небогатому оснащению органов гражданской защиты. При исполнении служебных обязанностей 10 сотрудников противопожарной службы получили различные травмы, включая одно огнестрельное ранение.
На сегодня остро стоит вопрос укомплектованности противопожарной службы и подразделений кадрами. На протяжении многих лет наблюдается отток квалифицированных специалистов по причине социальной незащищенности и низкой заработной платы", - сообщил Сергей Ершов.
С учетом вышеизложенного, депутат предложил:
- Предусмотреть необходимые средства на улучшение материально-технического положения органов гражданской защиты в рамках формирования республиканского бюджета на предстоящий период;
- Рассмотреть вопрос создания на западе воинской части постоянной готовности;
- Законодательно проработать вопросы осуществления жилищных выплат по аналогии с военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, спецорганов и антикоррупционной службы. Выплат подъемных пособий, возмещение затрат при перемещении и продвижении по службе. Надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям, по аналогии с военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел. Санаторно-курортное обслуживание в случае получения увечья или заболевания при прохождении службы.