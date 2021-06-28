Штормовое предупреждение объявили в 14 областях

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 25-27 июня в Атырауской области местами сохраняется очень сильная жара, до 42 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 июня в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара, 34-39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 июня в Алматинской области местами гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Ночью и утром местами сильный дождь.

25 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

25 июня в Актюбинской области сохраняется сильная жара, 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

Днем 24 июня в Мангистауской области местами сохранится сильная жара, 41 градус. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 25 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

25 июня утром и днем в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

Днем 25 июня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Днем местами сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

25 июня в Павлодарской области ночью и утром ожидается местами туман, днем местами гроза. Ветер западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

25 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

25 июня в Северо-Казахстанской области днем местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

25 июня в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град. 25-27 июня ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства