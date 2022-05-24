Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях.

НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 мая в центре Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24 мая на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 24 мая на севере, западе Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду.

24-25 мая в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду.

24 мая на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 мая днем на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточной, днем в центре, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

24 мая на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

24 мая на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

24 мая на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

24 мая ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

24 мая на юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.