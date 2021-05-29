Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

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НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 35 градусов. Ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

29-30 мая в Карагандинской области ожидается ветер восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 30 мая местами ожидается гроза.

Днем 29 мая в Актюбинской области ожидается местами гроза, ветер восточный, юго-восточный, местами 15 метров в секунду.

29 мая в Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 29-30, сутки 31 мая в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град. 29-31 мая ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 29-31 мая ожидается сильная жара, до 38 градусов.

По прогнозу синоптиков, в последние дни мая в ряде областей РК ожидаются дожди, грозы и град.

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