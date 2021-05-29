В последние дни мая в ряде областей РК ожидаются дожди, грозы и град

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 29-31 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, в конце недели антициклон из районов Атлантического океана будет оказывать свое влияние на большую часть страны, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков.

С 30 мая циклон из регионов Новой земли, объединившись с южным циклоном, принесет неустойчивую погоду. Пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе возможен град. Лишь на юге сохранится погода без осадков, с усилением ветра, ожидается пыльная буря", - уточнили в "Казгидромете".

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