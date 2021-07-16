Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Карагандинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Атырауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 16 июля в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

16 июля в Акмолинской области ожидается ночью и утром местами туман. Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

16 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами град. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 июля в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем 16 июля в Атырауской области ожидается сильная жара, до 36 градусов. На большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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