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Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

15.07.2021 8290
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Карагандинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Атырауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 16 июля в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
16 июля в Акмолинской области ожидается ночью и утром местами туман. Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
16 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами град. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
16 июля в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
 
Днем 16 июля в Атырауской области ожидается сильная жара, до 36 градусов. На большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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