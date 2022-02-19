Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

ПАВЛОДАР. 18 ФЕВРАЛЯ - ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова" заявляет, что на производственных площадках Экибастузской ГРЭС-1 нет и не может быть никаких посторонних организаций или объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация, распространенная сегодня о том, что, якобы, на территории станции обнаружены майнинговые фермы, не соответствует действительности. Возможно, речь идет о, так называемых, майнинговых дата-центрах, которые были выявлены в соседних со станцией организациях, но они не располагаются на территории ГРЭС-1 и станция к ним не имеет никакого отношения", - сообщили в пресс-службе ГРЭС-1.

Напомним , территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, выразившейся в реализации электроэнергии без соответствующей лицензии. Агентством установлено, что в Павлодарской области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.

Ранее сообщалось, что добыча криптовалюты вредит окружающей среде. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему.

В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY.

Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.

26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.

21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой



