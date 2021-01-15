Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 января в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

15 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду.

15-17 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, 16-17 января гололед. 15-17 января местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, днем 15, сутки 16 января порывы 23-28 метров в секунду.

15 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

15 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

15 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду.

15-16 января в Карагандинской области местами ожидаются туман. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 метров в секунду.

15 января в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

15 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 15 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства