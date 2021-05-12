Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов

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НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

12 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 12 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 12 мая в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются заморозки, 2 градуса.

Ночью 12 мая в Павлодарской области местами ожидаются заморозки, 1 градус, днем ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

12 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

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