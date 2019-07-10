Штормовое предупреждение объявлено еще в четырех областях Казахстана

Алматы. 9 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу синоптиков, завтра, 10 июля, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем местами град, ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области также местами ожидаются гроза, шквал, град.
Днем 10-12 июля на большей части Туркестанской области ожидается сильная жара, 40-43 градуса. 10 июля местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду.
Также сообщается, что в Шымкенте днем 10-12 июля ожидается сильная жара, 40 градусов, в Туркестане - 41-43 градуса, ожидаются пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
В Кызылординской области завтра также ожидается сильная жара, 42 градуса.
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