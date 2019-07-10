Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"9 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, днем местами шквал, град. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 9 июля ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Вероятность шторма составляет 90-95%.

Кроме того, ночью и утром 9 июля в Костанайской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный, западный, местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

9 июля в Кызылординской области сохраняется северный, северо-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, 41 градус по Цельсию. Вероятность шторма - 95-100%.

Днем 9 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара, 36 градусов, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду.

Днем 9 июля в Жамбылской области местами ожидается сильная жара, 39 градусов, 10-11 июля местами 41 градус по Цельсию. В Таразе днем 10-11 июля ожидается сильная жара, 38-40 градусов по Цельсию. Вероятность шторма - 85-90%.

Днем 9 июля в Атырауской области ожидается сильная жара - до 35-38 градусов. Днем 9 июля в Атырау ожидается сильная жара, 35-37 градусов. Вероятность шторма - 90-95%", - отметили синоптики.

Днем 10-11 июля в Актюбинской области, 11 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара, 40-41 градус.

Также днем 10 июля местами, 11 июля на большей части Акмолинской области ожидается сильная жара, 35-38 градусов. Вероятность шторма - 90-95%.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства