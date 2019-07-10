На большей части территории Казахстана во вторник ожидаются дожди с грозами

Алматы. 9 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 9 июля 2019 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами ожидаются дожди с грозами, усилением ветра, градом, шквалом. Лишь на западе и юге республики погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гроза, днем шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.
В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град.
В Акмолинской, Жамбылской, днем в Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области шквал, возможен град.
В Костанайской области местами ожидаются усиление ветра 18 метров в секунду, ночью и утром гроза.
В Кызылординской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Мангистауской области днем местами ожидается гроза.
В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара.
В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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